Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Procurorii DIICOT extind cercetările în dosarul fraților TATE

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 14:14
Actualizat3 iul. 2026, 14:16
SursăRealitatea PLUS

Frații Tate au fost citați astăzi din nou în fața procurorilor DIICOT. Procurorii de investigații criminale au extins cercetările în dosarul în care Andrew si Tristan Tate sunt puși sub acuzare pentru fapte grave și au dispus măsura sechestrului asigurator pe 5 autoturisme de lux.

DIICOT dispune un nou sechestru pe mașinile de lux în cazul Tate

„ - De ce te-au chemat astăzi procurorii?

- Mi-au spus că sunt chiar frumos. Mi-au spus că arăt grozav și sunt frumos. Au vrut să îmi dea un certificat să arate cât de frumos sunt. Cel mai frumos bărbat din România.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fratii Tatedosar fratii tateacuzatii tate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe