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Justitie· 1 min citire
Procurorii DIICOT extind cercetările în dosarul fraților TATE
Publicat3 iul. 2026, 14:14
Actualizat3 iul. 2026, 14:16
SursăRealitatea PLUS
Frații Tate au fost citați astăzi din nou în fața procurorilor DIICOT. Procurorii de investigații criminale au extins cercetările în dosarul în care Andrew si Tristan Tate sunt puși sub acuzare pentru fapte grave și au dispus măsura sechestrului asigurator pe 5 autoturisme de lux.
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