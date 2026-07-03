Horoscopul săptămânii 6-12 iulie 2026. Mercur retrograd dă peste cap planurile, iar Venus schimbă regulile în dragoste

Publicat 3 iul. 2026, 16:08 Sursă Astrology.com

Săptămâna 6-12 iulie vine cu o încărcătură astrală aparte. Mercur își continuă mersul retrograd în Rac, ceea ce îi determină pe mulți să își revizuiască deciziile, să reia discuții mai vechi și să rezolve situații lăsate în suspensie. În același timp, pe 7 iulie, Neptun își începe retrogradarea, iar astrologii consideră că această schimbare favorizează introspecția și scoaterea la lumină a unor adevăruri pe care până acum am preferat să le ignorăm.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscophoroscopul saptamaniizodii