Horoscopul săptămânii 6-12 iulie 2026. Mercur retrograd dă peste cap planurile, iar Venus schimbă regulile în dragoste

Săptămâna 6-12 iulie vine cu o încărcătură astrală aparte. Mercur își continuă mersul retrograd în Rac, ceea ce îi determină pe mulți să își revizuiască deciziile, să reia discuții mai vechi și să rezolve situații lăsate în suspensie. În același timp, pe 7 iulie, Neptun își începe retrogradarea, iar astrologii consideră că această schimbare favorizează introspecția și scoaterea la lumină a unor adevăruri pe care până acum am preferat să le ignorăm.
Un alt moment important are loc pe 9 iulie, când Venus intră în Fecioară și aduce o abordare mai practică în relații, bani și viața de zi cu zi. Finalul săptămânii este marcat de conjuncția dintre Soare și Mercur, aspect care, potrivit astrologilor, poate aduce claritate după câteva zile de confuzie și îi ajută pe mulți nativi să înțeleagă în ce direcție trebuie să meargă.
Berbec
Săptămâna începe cu accent pe familie și pe problemele pe care le-ai tot amânat în ultimele luni. Mercur retrograd te poate pune în situația de a relua discuții despre locuință, mutare sau relația cu o persoană apropiată. Chiar dacă unele conversații par incomode, ele pot închide un capitol care îți consumă energia de mult timp. Nu este momentul ideal pentru decizii impulsive, ci pentru analiză și răbdare.
Din a doua parte a săptămânii începi să privești lucrurile mai pragmatic. Venus îți oferă motivația de a-ți reorganiza programul și de a acorda mai multă atenție sănătății și activităților zilnice. La serviciu pot apărea mici întârzieri sau modificări de ultim moment, însă vei descoperi că adaptarea îți aduce rezultate mai bune decât încăpățânarea.
Taur
Comunicarea este principalul test al acestei perioade. Există riscul ca unele mesaje să fie interpretate greșit sau să apară întârzieri în răspunsurile pe care le aștepți. Totuși, aceeași energie astrală favorizează reluarea unor colaborări mai vechi sau reconectarea cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult.
Venus îți aduce un plus de inspirație și romantism începând cu 9 iulie. Dacă ești singur, o cunoștință veche ar putea reveni în viața ta într-un mod neașteptat. Cei aflați într-o relație vor simți nevoia să petreacă mai mult timp împreună și să lase deoparte conflictele mărunte. Din punct de vedere financiar, este recomandată prudența înainte de orice cheltuială importantă.
Gemeni
Banii și stabilitatea financiară devin subiectele dominante ale săptămânii. Mercur retrograd poate provoca întârzieri legate de încasări sau poate scoate la iveală cheltuieli pe care nu le luasei în calcul. Nu este exclus să fie nevoie să refaci un buget sau să renegociezi anumite condiții financiare.
În plan profesional, apar ocazii de a repara greșeli din trecut sau de a reveni asupra unor proiecte abandonate. Venus te ajută să găsești un echilibru între viața profesională și cea personală, iar finalul săptămânii poate aduce o veste care îți schimbă perspectiva asupra următoarelor luni.
Rac
Fiind semnul în care Mercur retrogradează, vei resimți cel mai puternic influența acestui tranzit. S-ar putea să simți că lucrurile se desfășoară mai lent decât ai dori și că apar tot felul de neînțelegeri. În loc să forțezi evenimentele, încearcă să observi ce încearcă această perioadă să te învețe despre tine și despre alegerile făcute în ultimele luni.
Venus îți susține comunicarea și relațiile apropiate după 9 iulie. Discuțiile dificile pot deveni mai constructive, iar unele conflicte mai vechi își pot găsi în sfârșit rezolvarea. Weekendul aduce claritate și sentimentul că începi să vezi imaginea de ansamblu.
Leu
Este o perioadă în care intuiția va conta mai mult decât logica. Pot ieși la suprafață emoții sau amintiri pe care le-ai ținut mult timp ascunse. Mercur retrograd te îndeamnă să încetinești ritmul și să nu iei hotărâri importante până când nu ai toate informațiile.
Venus părăsește semnul tău și mută atenția către bani și valori personale. Vei deveni mai atent la modul în care îți gestionezi resursele și vei începe să faci planuri pe termen mai lung. Profesional, o oportunitate interesantă poate apărea dintr-o colaborare mai veche.
Fecioară
Viața socială se animă, însă într-un mod diferit față de ceea ce ai anticipat. Persoane din trecut pot reveni în peisaj, iar unele prietenii vor căpăta o nouă direcție. Este un moment bun pentru a relua proiecte abandonate și pentru a reface legături care meritau o a doua șansă.
Intrarea lui Venus în semnul tău îți aduce un plus de farmec și încredere. Vei observa că oamenii sunt mai receptivi la ideile tale, iar în plan sentimental lucrurile încep să se miște în direcția dorită. Finalul săptămânii este favorabil pentru planuri personale și decizii legate de viitor.
Balanță
Cariera și imaginea profesională intră în prim-plan. Unele proiecte pot avansa mai lent decât sperai, iar comunicarea cu superiorii necesită atenție suplimentară. Chiar dacă apar întârzieri, perioada este excelentă pentru revizuirea strategiilor și corectarea unor greșeli.
Venus îți recomandă să acorzi mai mult timp odihnei și echilibrului interior. Ai nevoie de momente de liniște pentru a lua cele mai bune decizii. Spre sfârșitul săptămânii vei avea o perspectivă mai clară asupra unui obiectiv important.
Scorpion
Săptămâna îți aduce dorința de a învăța, de a călători sau de a privi lucrurile dintr-un unghi diferit. Totuși, Mercur retrograd recomandă verificarea atentă a documentelor și a planurilor de deplasare. Dacă trebuie să semnezi acte importante, citește fiecare detaliu.
Venus favorizează relațiile de prietenie și colaborările. Un proiect început alături de alte persoane poate începe să prindă contur. În dragoste, sinceritatea și răbdarea vor conta mai mult decât gesturile spectaculoase.
Săgetător
Zona financiară continuă să fie sensibilă, mai ales în privința banilor comuni, creditelor sau investițiilor. Pot apărea întârzieri ori modificări de ultim moment, motiv pentru care este recomandat să eviți riscurile inutile și să analizezi cu atenție fiecare pas.
Pe plan profesional, Venus îți poate aduce apreciere și vizibilitate. Eforturile depuse în ultimele luni încep să fie observate, iar cineva cu influență îți poate deschide o ușă importantă. Weekendul este favorabil pentru reorganizarea planurilor de viitor.
Capricorn
Relațiile sunt în centrul atenției în această săptămână. Mercur retrograd poate readuce în discuție neînțelegeri mai vechi cu partenerul de viață sau cu un colaborator. În loc să încerci să demonstrezi că ai dreptate, încearcă să asculți și perspectiva celuilalt.
Venus îți oferă energie pozitivă și dorința de a explora lucruri noi. Fie că este vorba despre un curs, o călătorie sau un proiect personal, vei simți că ai nevoie de experiențe care să îți lărgească orizonturile. Finalul săptămânii vine cu mai mult optimism și claritate.
Vărsător
Programul zilnic poate deveni mai aglomerat decât de obicei, iar unele responsabilități vor necesita reorganizare. Mercur retrograd poate aduce schimbări de ultim moment la serviciu, însă flexibilitatea va fi cel mai mare avantaj al tău.
Venus favorizează rezolvarea unor chestiuni financiare și emoționale. Este un moment bun pentru a pune ordine în buget și pentru a elimina cheltuielile inutile. În plan personal, sinceritatea va consolida relațiile importante.
Pești
Creativitatea și viața sentimentală sunt influențate de energia acestei săptămâni. Dacă ai simțit că inspirația a dispărut, nu încerca să forțezi lucrurile. Mercur retrograd îți recomandă să revii asupra unor idei mai vechi, deoarece acestea pot avea acum un potențial mai mare decât ai crezut inițial.
Intrarea lui Venus în Fecioară pune accent pe parteneriate și colaborare. Relațiile stabile se pot consolida prin dialog și compromis, iar cei singuri pot întâlni o persoană cu care împărtășesc aceleași valori. Spre finalul săptămânii, conjuncția Soare-Mercur poate aduce răspunsul pe care îl așteptai de ceva vreme.