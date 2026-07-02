Horoscopul zilei de vineri, 3 iunie 2026. Răsturnări de situație și oportunități neașteptate pentru zodii

Publicat 2 iul. 2026, 13:44 Actualizat 2 iul. 2026, 13:50

Ziua de vineri vine la pachet cu o energie intensă și un puternic impuls spre schimbare. Sub influența conjuncției dintre Marte și Uranus, atmosfera astrală favorizează deciziile curajoase, ieșirea din rutină și oportunitățile apărute pe neașteptate. Pentru multe zodii, 3 iulie 2026 poate marca începutul unui nou capitol, în care renunțarea la vechile tipare și asumarea unor riscuri calculate deschid drumul către evoluție și noi perspective.

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