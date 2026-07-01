Dieta recomandată de specialiști pentru sănătatea creierului. Regimul alimentar care poate reduce riscul declinului cognitiv

Tot mai multe cercetări arată că alimentația are un rol esențial nu doar în sănătatea inimii, ci și în funcționarea creierului. Printre regimurile alimentare analizate de specialiști, dieta DASH se remarcă prin beneficiile pe care le-ar putea avea asupra sănătății cognitive și prin potențialul de a reduce riscul apariției tulburărilor asociate îmbătrânirii.
Concepută inițial pentru controlul hipertensiunii arteriale, dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) este recomandată astăzi și pentru efectele sale asupra stării generale de sănătate.
Ce presupune dieta DASH
Spre deosebire de alte regimuri alimentare populare, dieta DASH pune accent pe consumul de alimente proaspete și limitează produsele bogate în sare, zahăr și grăsimi nesănătoase.
Planul alimentar recomandă:
consum zilnic de fructe și legume;
cereale integrale;
nuci, semințe și leguminoase;
lactate cu conținut redus de grăsimi;
carne slabă, pește și carne de pasăre, în cantități moderate.
În același timp, specialiștii recomandă reducerea consumului de sare, dulciuri, băuturi îndulcite, alcool și carne roșie, în special a produselor procesate.
Studiu amplu: risc mai mic de declin cognitiv
Beneficiile dietei DASH au fost analizate într-un studiu de mari dimensiuni realizat de cercetători de la Universitatea Harvard, care au urmărit peste 159.000 de participanți timp de aproape 30 de ani.
Pe parcursul cercetării, voluntarii au completat periodic chestionare privind alimentația, iar rezultatele au fost comparate cu mai multe modele alimentare cunoscute.
Analiza a arătat că persoanele care au respectat cel mai fidel principiile dietei DASH au prezentat un risc cu aproximativ 41% mai mic de declin cognitiv subiectiv comparativ cu cei care au urmat cel mai puțin acest regim alimentar.
Efectele pozitive au fost observate în special la persoanele aflate la vârsta de mijloc, ceea ce sugerează că adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă din această perioadă poate avea beneficii importante pe termen lung.
Alimentația și sănătatea creierului
Specialiștii consideră că un regim alimentar echilibrat poate contribui la protejarea funcțiilor cognitive și ar putea reduce riscul unor afecțiuni neurodegenerative, precum boala Alzheimer sau alte forme de demență.
Totuși, cercetătorii subliniază că legătura dintre alimentație și prevenirea acestor boli necesită în continuare studii clinice suplimentare pentru a fi confirmată.
În schimb, există tot mai multe dovezi că un consum ridicat de carne roșie procesată este asociat cu un risc mai mare de afectare cognitivă.
Schimbările mici pot face diferența
Autorii studiului recomandă adoptarea treptată a unui stil alimentar sănătos, explicând că modificările realizate pas cu pas sunt mai ușor de menținut pe termen lung.
De asemenea, cercetătorii atrag atenția că nu există o singură dietă perfectă pentru toată lumea. Important este ca alimentația să fie echilibrată, bogată în produse naturale și adaptată nevoilor fiecărei persoane, pentru a susține atât sănătatea organismului, cât și funcționarea optimă a creierului odată cu înaintarea în vârstă.