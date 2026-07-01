Dieta recomandată de specialiști pentru sănătatea creierului. Regimul alimentar care poate reduce riscul declinului cognitiv

Publicat 1 iul. 2026, 23:05 Actualizat 2 iul. 2026, 08:15

Tot mai multe cercetări arată că alimentația are un rol esențial nu doar în sănătatea inimii, ci și în funcționarea creierului. Printre regimurile alimentare analizate de specialiști, dieta DASH se remarcă prin beneficiile pe care le-ar putea avea asupra sănătății cognitive și prin potențialul de a reduce riscul apariției tulburărilor asociate îmbătrânirii.

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