Dreptul pe care puțini români îl cunosc când merg la restaurant. Ce pot solicita gratuit, fără să plătească în plus

Puțini clienți știu că, atunci când iau masa într-un restaurant din România, pot solicita gratuit un pahar cu apă potabilă de la robinet. Prevederea este inclusă în legislația aflată în vigoare și obligă unitățile de alimentație publică să ofere apă fără costuri suplimentare, însă doar dacă aceasta este cerută de consumator.
În contextul temperaturilor ridicate din sezonul cald, hidratarea devine o necesitate, iar această măsură urmărește să faciliteze accesul clienților la apă potabilă fără a fi obligați să cumpere apă îmbuteliată.
Restaurantele sunt obligate să ofere apă potabilă la cererea clienților
Reglementările aplicabile din 2024 prevăd că restaurantele și celelalte unități de alimentație publică trebuie să pună la dispoziția consumatorilor apă potabilă provenită din rețeaua publică, fără a percepe taxe suplimentare.
Cu toate acestea, obligația se aplică doar dacă persoana aflată la masă solicită în mod expres acest lucru. Legea nu impune servirea apei îmbuteliate, ci doar a apei potabile de la robinet, acolo unde aceasta îndeplinește standardele de calitate.
În practică, mulți clienți nu beneficiază de acest drept deoarece informația nu este afișată în restaurante, iar meniurile includ aproape exclusiv variante de apă contra cost.
Mulți români nu cunosc această prevedere
Discuțiile purtate cu clienți ai restaurantelor arată că un număr mare de persoane nu știau că pot cere gratuit apă potabilă.
Lipsa informării face ca majoritatea consumatorilor să comande apă îmbuteliată sau să renunțe complet la această solicitare, deși legislația le oferă posibilitatea de a primi apă fără niciun cost.
Se pregătesc schimbări importante în lege
Autoritățile analizează în prezent un proiect legislativ care ar putea modifica regulile existente.
Dacă inițiativa va fi aprobată de Parlament, restaurantele vor avea obligația să aducă automat fiecărui client un pahar cu apă potabilă imediat după ocuparea mesei, fără ca acesta să mai fie nevoit să o solicite.
Proiectul prevede și sancțiuni pentru operatorii economici care nu vor respecta noile obligații.
Prin adoptarea acestor modificări, România s-ar alinia practicilor deja întâlnite în numeroase state europene, unde servirea gratuită a apei la masă reprezintă o obișnuință.
Restaurantele au opinii diferite
Reprezentanții industriei HoReCa privesc diferit această posibilă schimbare.
Unele restaurante susțin că oferă deja gratuit apă tuturor clienților care o solicită, considerând gestul o dovadă de respect și ospitalitate.
Pe de altă parte, există operatori care avertizează că servirea automată a apei pentru fiecare client ar putea genera costuri suplimentare legate de spălarea paharelor, consumul de apă, energie și produse pentru igienizare, mai ales în cazul în care băutura nu este consumată.
Indiferent de rezultatul dezbaterilor legislative, în prezent consumatorii au dreptul să ceară gratuit apă potabilă de la robinet în restaurante, iar localurile sunt obligate să răspundă acestei solicitări fără a percepe costuri suplimentare.