Dreptul pe care puțini români îl cunosc când merg la restaurant. Ce pot solicita gratuit, fără să plătească în plus

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iun. 2026, 23:20

Puțini clienți știu că, atunci când iau masa într-un restaurant din România, pot solicita gratuit un pahar cu apă potabilă de la robinet. Prevederea este inclusă în legislația aflată în vigoare și obligă unitățile de alimentație publică să ofere apă fără costuri suplimentare, însă doar dacă aceasta este cerută de consumator.

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