Când şi cum trebuie să uzi roşiile pentru a nu crăpa vara. Trucul secret al grădinarilor cu experiență

Roșiile se află printre cele mai cultivate legume în grădinile românilor, însă în sezonul cald apare frecvent o problemă: crăparea fructelor. Deși la prima vedere ar putea părea o boală sau un efect al temperaturilor ridicate, în realitate acest fenomen este cauzat, cel mai des, de modul de udare a plantelor. Grădinarii cu experiență subliniază că nu doar cantitatea de apă este importantă, ci și momentul în care aceasta este administrată. O udare necorespunzătoare poate afecta o parte semnificativă din recoltă chiar înainte de maturare.
Crăparea roșiilor apare atunci când planta primește cantități mari de apă într-un timp scurt, după o perioadă în care solul a fost prea uscat. În astfel de situații, fructele absorb rapid apa, iar pulpa se dezvoltă mai repede decât poate rezista coaja. Rezultatul este apariția fisurilor, care pot fi superficiale sau adânci.
Problema este întâlnită frecvent în perioadele caniculare, atunci când grădinarii udă rar plantele, iar apoi încearcă să compenseze lipsa apei prin cantități foarte mari administrate dintr-o singură dată.
Diferențele bruște de umiditate din sol reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează apariția acestui fenomen. De aceea, specialiștii recomandă menținerea unei umidități constante pe toată durata sezonului de vegetație.
Care este momentul ideal pentru udarea roşiilor
Agricultorii cu experiență recomandă ca roșiile să fie udate dimineața devreme, înainte ca temperaturile să crească semnificativ.
În acest interval, apa ajunge eficient la rădăcini, iar planta are suficient timp să o utilizeze pe parcursul zilei. În plus, evaporarea este redusă comparativ cu orele de prânz, când o mare parte din apă se poate pierde rapid din cauza căldurii.
Udarea în plin soare nu este recomandată deoarece eficiența este mai redusă, iar șocul termic poate afecta plantele. De asemenea, în zilele foarte călduroase, apa aplicată la suprafața solului se evaporă înainte să ajungă în profunzime.
Mulți cultivatori aleg și udarea seara, însă aceasta trebuie făcută cu atenție. Dacă umiditatea rămâne ridicată pe timpul nopții, pot apărea condiții favorabile pentru dezvoltarea unor probleme specifice culturilor de tomate.
Secretul agricultorilor: udări regulate şi moderate
Una dintre regulile de bază respectate de agricultorii care obțin recolte sănătoase este evitarea alternanței dintre secetă și exces de apă.
Roșiile preferă udările regulate și moderate, nu cantități foarte mari administrate ocazional. Solul trebuie să rămână uniform umed, fără să fie îmbibat cu apă.
În perioadele cu temperaturi ridicate, plantele au nevoie de mai multă apă, însă aceasta trebuie oferită treptat. Astfel, rădăcinile se dezvoltă corespunzător, iar fructele cresc uniform, fără să fie supuse stresului cauzat de variațiile bruște de umiditate.
Un alt aspect important este direcționarea apei la baza plantei. Frunzele și fructele nu trebuie udate inutil, deoarece apa trebuie să ajungă acolo unde este cea mai necesară: la sistemul radicular.
Cum poţi proteja recolta în perioadele caniculare
Vara, temperaturile extreme pot accelera uscarea solului și pot determina grădinarii să intervină mai des cu udări abundente. Tocmai acest obicei poate favoriza apariția roșiilor crăpate.
Pentru a evita problema, este important ca umiditatea să fie menținută cât mai constantă. Monitorizarea regulată a solului și adaptarea cantității de apă în funcție de temperatură și de stadiul de dezvoltare al plantelor pot face diferența dintre o recoltă afectată și una sănătoasă.
Roșiile care beneficiază de o alimentare echilibrată cu apă au șanse mai mici să dezvolte fisuri și își păstrează aspectul comercial pentru mai mult timp. În plus, fructele sunt mai uniforme și rezistă mai bine după recoltare.
Greşeala care afectează cel mai des culturile de tomate
Mulți cultivatori consideră că lipsa apei este principalul pericol pentru tomate, însă experiența agricultorilor arată că variațiile bruște ale umidității sunt adesea mai dăunătoare decât o perioadă scurtă de secetă.
Udările neregulate, urmate de cantități foarte mari de apă, reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale crăpării fructelor. Din acest motiv, cheia unei recolte reușite nu constă neapărat în cantitatea de apă folosită, ci în regularitatea administrării acesteia.
Respectarea unui program constant de udare și alegerea momentului potrivit al zilei rămân cele mai simple și eficiente metode prin care grădinarii pot proteja culturile de tomate pe timpul verii și pot obține fructe sănătoase, fără crăpături, potrivit sursei.