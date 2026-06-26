Când şi cum trebuie să uzi roşiile pentru a nu crăpa vara. Trucul secret al grădinarilor cu experiență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 21:17

Roșiile se află printre cele mai cultivate legume în grădinile românilor, însă în sezonul cald apare frecvent o problemă: crăparea fructelor. Deși la prima vedere ar putea părea o boală sau un efect al temperaturilor ridicate, în realitate acest fenomen este cauzat, cel mai des, de modul de udare a plantelor. Grădinarii cu experiență subliniază că nu doar cantitatea de apă este importantă, ci și momentul în care aceasta este administrată. O udare necorespunzătoare poate afecta o parte semnificativă din recoltă chiar înainte de maturare.

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