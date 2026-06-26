Horoscopul de weekend 27-28 iunie. Se schimbă regulile pentru toate zodiile. Cine nu mai face compromisuri

Publicat 26 iun. 2026, 09:58 Sursă eva.ro

Weekendul acesta vine cu o schimbare subtilă, dar puternică, pentru multe zodii. Astrele favorizează deciziile luate cu mintea limpede, renunțarea la compromisurile obositoare și apropierea de oamenii care oferă echilibru și sinceritate. Pentru unii nativi este momentul în care înțeleg ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă, fără regrete și fără explicații inutile.

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