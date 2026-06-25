Broșe, ace și eșarfe din pene: vara viitoare, bărbații vor fi mai împodobiți decât femeile

La recenta Săptămână a Modei pentru bărbați de la Milano, micile detalii delicate erau peste tot - amintindu-ne că stilizarea este modul în care te distrezi cu adevărat cu moda.
Extazul de design la scară mică, observat în prezentările de modă primăvară-vară 2027 - de la ace și corsaje la gulere de pene și portjartiere - înseamnă că vă puteți aștepta ca bărbații să fie mai decorați decât de obicei vara
Înainte de începerea evenimentelor de la Milano, creatoarea de modă irlandeză Simone Rocha a creat atmosfera la prima sa prezentare de modă masculină de la Pitti Uomo, târgul bianual italian de îmbrăcăminte masculină din Florența, cu o colecție care a pus mare accent pe toate extrasurile. În spectaculoasa operă Teatro della Pergola din secolul al XVII-lea, modelele au purtat albăstrele brodate manual cu mărgele de sticlă, corsaje mari din organza de mătase și jartiere groase din metal gravat.
Ulterior, Rocha le-a spus reporterilor că a fost inspirată de vizita la locația istorică și de descoperirea costumelor vintage, numindu-și spectacolul „o reacție la loc și timp”, unde „aerul universului teatral animă siluete cu o aroganță languroasă”.
Între timp, la Dunhill, directorul de creație Simon Holloway s-a inspirat din stilul caracteristic regretatului artist Lucian Freud - în special din modul în care își lega eșarfele aproape de gât. Costumele brandului britanic au canalizat luxul englezesc elegant, cu buzunare dedicate trabucurilor pe hainele exterioare, alături de papuci de catifea asortați, împodobiți cu embleme de cărți de joc.
Pentru colegul său designer britanic Paul Smith, al cărui brand este cunoscut pentru ornamentele sale colorate, includerea broșelor din sticlă de mare, împreună cu pandantivele cu barci cu pânze, scoici și cositor, a fost o aluzie clară la nostalgie.
La Dolce & Gabbana, modelele au purtat buchete de camee împodobite cu bijuterii și cristale prinse în talie. Designerii Domenico Dolce și Stefano Gabbana și-au îndreptat atenția înapoi către rădăcinile siciliene ale brandului cu o colecție inspirată din peisajul vulcanic al insulei italiene - și care a prezentat o gamă mai diversă de modele, după distribuția exclusiv albă de anul trecut, puternic criticată.
În altă parte, Prada a creat o husă pentru poșete de toaletă care se leagănă de curele; brelocurile au revenit la Tod's; iar la Giorgio Armani, modelele au purtat literele G și A prinse pe sacouri, în semn de omagiu adus regretatului designer, care a murit în septembrie anul trecut.
Deși broșa și-a găsit deja un loc permanent pe covorul roșu, cu actori precum Connor Storrie, Adrien Brody și Colman Domingo în frunte, a trecut ceva timp de când designerii de la Săptămâna Modei au mizat colectiv pe accesorii mici.