Broșe, ace și eșarfe din pene: vara viitoare, bărbații vor fi mai împodobiți decât femeile

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 iun. 2026, 09:43

La recenta Săptămână a Modei pentru bărbați de la Milano, micile detalii delicate erau peste tot - amintindu-ne că stilizarea este modul în care te distrezi cu adevărat cu moda.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre modamilanobrosa