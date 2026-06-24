Budincă de dovlecei cu brânză. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 19:08

Budinca de dovlecei cu brânză este un aperitiv ușor, cremos și plin de savoare, perfect pentru mesele de vară sau pentru momentele în care vrei ceva simplu și ușor de preparat. Această rețetă este versatilă, perfectă atât caldă, cât și rece, ideală ca gustare, aperitiv la un meniu festiv sau chiar ca opțiune ușoară pentru o cină rapidă.

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