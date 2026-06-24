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Lifestyle· 1 min citire

Budincă de dovlecei cu brânză. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 19:08

Budinca de dovlecei cu brânză este un aperitiv ușor, cremos și plin de savoare, perfect pentru mesele de vară sau pentru momentele în care vrei ceva simplu și ușor de preparat. Această rețetă este versatilă, perfectă atât caldă, cât și rece, ideală ca gustare, aperitiv la un meniu festiv sau chiar ca opțiune ușoară pentru o cină rapidă.

INGREDIENTE:

2 dovlecei

200 g brânză telemea

1 legătură de mărar

4 ouă

4 linguri făină

2 ciuperci mari champignon

piper

1 ou + 2 linguri smântână + 1 linguriţă pastă de tomate pentru uns

MOD DE PREPARARE:

Dovleceii se rad pe răzătoarea cu ochiuri mari, apoi se scurg foarte bine.

Se amestecă cu mărarul tocat, brânza rasă fin, ouăle bătute, ciupercile tocate, făina şi piper după gust.

Se omogenizează compoziţia, apoi se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Se unge cu oul bătut cu pasta de tomate şi smântâna.

Se coace cam 30 – 40 de minute, la foc mic.

Se porţionează când s-a răcit.

Se poate servi ca atare sau cu sos de smântână cu usturoi şi mărar, potrivit sursei.

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