Interviu - Adina Mărculescu, Director Vânzări și Marketing Continental Hotels
Adina Mărculescu
1. Continental Hotels marchează anul acesta 35 de ani de activitate. Cum a apărut ideea campaniei „Experiența Continental în cifre”?
La 35 de ani de activitate, ne-am pus o întrebare simplă: cum povestești experiența?
Am realizat că cea mai sinceră și credibilă formă de a o face este prin ceea ce am construit împreună cu oaspeții noștri de-a lungul timpului. Astfel a apărut campania „Experiența Continental în cifre”.
Peste 14 milioane de oaspeți, peste 9,5 milioane de camere ocupate și peste 21 de milioane de experiențe în restaurante și evenimente nu sunt doar statistici. Sunt dovada încrederii pe care oamenii ne-au acordat-o în acești 35 de ani.
În spatele fiecărei cifre există o poveste, o călătorie, un eveniment, o întâlnire sau o amintire creată împreună. Iar despre asta este, de fapt, această campanie.
2. De ce ați ales să puneți accent pe cifre într-o industrie în care comunicarea este, de regulă, foarte emoțională?
Pentru că după 35 de ani considerăm că experiența trebuie demonstrată, nu doar declarată. Ospitalitatea este o industrie construită pe emoție, dar și pe încredere. Iar încrederea se construiește în timp, iar timpul lasă în urmă rezultate. Cifrele sunt doar punctul de plecare.
Cifrele sunt dovada experienței. Emoția este ceea ce rămâne după fiecare ședere.
Noi am ales să le combinăm pe amândouă. Pe de o parte vorbim despre performanță și continuitate, iar pe de altă parte despre oamenii care au făcut posibilă această performanță și despre oaspeții care ne-au ales de-a lungul anilor.
De aceea, campania combină dimensiunea rațională – performanța – cu dimensiunea umană a brandului.
3. Care este mesajul principal pe care vreți să îl transmiteți prin această campanie?
Mesajul principal este că ospitalitatea se construiește în timp. Trăim într-o perioadă în care totul se mișcă foarte repede, iar brandurile caută permanent noutatea. Noi am vrut să arătăm valoarea continuității. Faptul că un brand românesc a reușit să rămână relevant timp de 35 de ani spune ceva despre capacitatea sa de adaptare, despre echipele care l-au construit și despre relația de încredere dezvoltată cu oaspeții.
De fapt, campania aniversară are un nume foarte simplu: „35 de ani dedicați ție”. Pentru că, dincolo de orice cifră, aniversarea este despre oamenii care au făcut parte din această poveste.
4. Campania nu se rezumă doar la comunicare. Ce alte proiecte include?
Ne-am dorit ca aniversarea să fie un program desfășurat pe tot parcursul anului, nu doar o campanie de imagine.
Avem un meniu aniversar disponibil în întreaga rețea, construit în jurul ideii de gusturi care trezesc amintiri și emoții. Pregătim materiale video dedicate istoriei brandului și oamenilor care l-au construit, iar în paralel dezvoltăm proiecte de responsabilitate socială și implicare comunitară.
Un proiect foarte important pentru noi este „35 de fapte bune”, prin care ne propunem să implicăm colegii din toate hotelurile în acțiuni dedicate educației, comunității și mediului.
Ne-am dorit ca aniversarea să fie trăită în hoteluri, în comunitățile în care suntem prezenți și în relația cu oamenii care fac parte din universul Continental.
5. Ce rol au oamenii în această campanie?
Un rol central.
Dacă ne uităm doar la cifre, este foarte ușor să vorbim despre performanță. Dar performanța nu apare singură. În spatele fiecărei camere ocupate, al fiecărui eveniment organizat și al fiecărui oaspete există oameni.
Oameni care au propriile familii, propriile provocări și propriile povești, dar care aleg în fiecare zi să vină la serviciu și să contribuie la experiențele celorlalți.
În ospitalitate, multe dintre cele mai frumoase momente ale oaspeților sunt posibile datorită unor colegi care lucrează în weekenduri, de sărbători sau în momente în care alții sunt alături de cei dragi. Este o industrie care cere multă implicare, energie și pasiune.
De aceea, pentru noi, cei 35 de ani nu sunt doar despre hoteluri, camere sau restaurante. Sunt despre oamenii care au construit aceste experiențe zi de zi.
Tocmai din acest motiv am ales ca imaginile și materialele aniversare să fie realizate cu colegi reali din Continental Hotels. Ne-am dorit ca experiența Continental să fie reprezentată chiar de oamenii care o creează în fiecare zi și care transformă un serviciu într-o amintire.
Pentru că, în final, ospitalitatea nu înseamnă clădiri. Înseamnă oameni care au grijă de alți oameni.
6. Cum vedeți evoluția brandului Continental Hotels în următorii ani?
Cred că direcția este una de consolidare și adaptare.
Oaspeții își schimbă permanent așteptările, tehnologia evoluează rapid, iar industria ospitalității trece prin transformări importante. În acest context, este esențial să păstrăm ceea ce ne-a adus până aici – consecvența, profesionalismul și calitatea serviciilor – și în același timp să continuăm să inovăm.
Ne dorim să rămânem aproape de oaspeți, să înțelegem rapid ceea ce își doresc și să transformăm aceste nevoi în experiențe tot mai bune.
7. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, personal, această aniversare?
Pentru mine, cei 35 de ani reprezintă dovada că un brand românesc poate construi pe termen lung și poate rămâne relevant într-o industrie extrem de competitivă.
Este o aniversare despre rezultate, dar mai ales despre oameni. Despre colegii care au construit compania, despre partenerii care ne-au fost alături și despre milioanele de oaspeți care ne-au trecut pragul. Fiecare dintre ei a contribuit, într-un fel sau altul, la povestea Continental Hotels.
La final, cifrele sunt importante. Ele arată experiența acumulată și încrederea câștigată în timp. Dar ceea ce sărbătorim cu adevărat anul acesta sunt relațiile construite de-a lungul celor 35 de ani.
Pentru că cea mai mare realizare a noastră nu sunt milioanele de camere ocupate sau milioanele de oaspeți găzduiți, ci faptul că oamenii continuă să ne aleagă.
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