Efectele pe care le are apa sărată asupra părului. Riscurile și avantajele pe care trebuie să le cunoști înainte de o zi la plajă

Publicat 24 iun. 2026, 23:56 Actualizat 25 iun. 2026, 00:01

Apa mării este apreciată de multe persoane pentru efectul pe care îl are asupra părului, oferindu-i volum, textură și aspectul natural al celebrelor „beach waves”. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că expunerea frecventă la apa sărată poate afecta sănătatea firului de păr.

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