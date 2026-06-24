Neurochirurgul Vlad Ciurea, sfat pentru părinți: „Medicamentul de sănătate al copilului se numește joaca”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 20:54

În goana după performanță, mulți părinți își înscriu copiii la numeroase activități încă de la vârste fragede, crezând că astfel le oferă un avantaj pentru viitor. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că, înainte de cursuri și programe educative, cei mici au nevoie de timp pentru joacă, un element esențial în dezvoltarea sănătoasă a creierului.

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