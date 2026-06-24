Neurochirurgul Vlad Ciurea, sfat pentru părinți: „Medicamentul de sănătate al copilului se numește joaca”

În goana după performanță, mulți părinți își înscriu copiii la numeroase activități încă de la vârste fragede, crezând că astfel le oferă un avantaj pentru viitor. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că, înainte de cursuri și programe educative, cei mici au nevoie de timp pentru joacă, un element esențial în dezvoltarea sănătoasă a creierului.
Profesorul Vlad Ciurea subliniază importanța acestei etape și consideră că vârsta de trei ani este una dintre cele mai valoroase perioade din viața unui copil.
„Copilul la 3 ani este cea mai mare bijuterie pe care ne-a dat-o Dumnezeu”.
Potrivit specialistului, în această etapă, creierul are nevoie de stimulare naturală și de experiențe care să îi permită să se dezvolte armonios, fără presiuni inutile.
De ce joaca este atât de importantă
Mulți adulți privesc joaca drept o simplă formă de distracție. În realitate, pentru copii, aceasta reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente de învățare.
Prin joc, cei mici își dezvoltă imaginația, învață să rezolve probleme, își exersează atenția și își formează abilitățile sociale. Tot prin joacă descoperă reguli, experimentează emoții și învață să colaboreze cu ceilalți. Prof. Vlad Ciurea merge chiar mai departe și descrie joaca drept un adevărat tratament pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului.
„Medicamentul de sănătate al copilului se numește joaca”.
În opinia sa, timpul petrecut în joc nu este timp pierdut, ci o investiție esențială în dezvoltarea creierului.
Presiunea performanței poate deveni o problemă
În ultimii ani, tot mai mulți părinți încearcă să accelereze procesul de învățare, expunând copiii la numeroase activități încă de la vârste foarte mici. Deși intențiile sunt bune, specialiștii avertizează că suprastimularea poate deveni contraproductivă. Creierul copilului are nevoie de timp pentru a procesa informațiile și pentru a se dezvolta în ritmul său natural. Profesorul Vlad Ciurea atrage atenția asupra tendinței de a încărca excesiv programul celor mici.
„Nu trebuie contrazis. Nu-i dați cinci limbi străine deodată. Lăsați-l să se joace”.
Mesajul său este clar: înainte de performanță și rezultate, copilul are nevoie de copilărie, potrivit sursei.