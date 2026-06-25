Imagini impresionante din timpul cutremurului din Venezuela. Gestul unui pensionar pentru partenera sa a emoționat milioane de oameni

Un videoclip filmat în timpul unui cutremur puternic a impresionat oameni din întreaga lume, după ce a surprins reacția emoționantă a unui cuplu de vârstnici în fața pericolului. În timp ce locuința lor era zguduită de seism, gestul de protecție și devotament al unui bărbat față de soția sa a devenit simbolul solidarității în momente de criză.
Imaginile, înregistrate de o cameră de supraveghere amplasată în interiorul casei, s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au stârnit mii de reacții din partea internauților.
Liniștea s-a transformat în haos în doar câteva secunde
În înregistrare, cei doi pensionari apar relaxați în livingul locuinței lor. Femeia se află într-un scaun cu rotile, iar soțul său stă așezat pe canapea. Nimic nu anunța momentul dramatic care urma să se producă.
La scurt timp, întreaga încăpere începe să se zguduie puternic. Mobilierul se mișcă, iar obiectele din casă încep să se clatine și să cadă. Panica se instalează instantaneu, însă reacția bărbatului a atras atenția tuturor.
Gestul care a cucerit internetul
În loc să încerce să se salveze singur, bărbatul se ridică imediat și se îndreaptă către soția sa. O apucă de mână și încearcă să stabilizeze scaunul cu rotile, pentru a o proteja în timpul mișcărilor violente provocate de seism.
În timp ce femeia este vizibil speriată, soțul ei rămâne alături de ea pe întreaga durată a cutremurului. Imaginile surprind un moment de solidaritate și afecțiune care a emoționat milioane de persoane din întreaga lume.
După încetarea mișcărilor seismice, cei doi reușesc să scape fără răni, însă filmarea a rămas una dintre cele mai comentate imagini surprinse în timpul dezastrului.
Mărturia unei supraviețuitoare: „Părea un film de groază”
Printre persoanele care au trăit momente dramatice în timpul seismului se numără și Maria Alejandra, care a povestit experiența sa pentru presa internațională.
Femeia a declarat că se afla în apartamentul său în momentul producerii cutremurului și că a fost nevoită să se evacueze în condiții extrem de dificile.
„Am reușit să mă îmbrac în timp ce pereții se crăpau în jurul nostru. Am deschis cu greu ușa, iar afară era un nor dens de praf. Când am ajuns la parter, totul părea desprins dintr-un film de groază”, a relatat aceasta.
Dincolo de imaginile dramatice ale seismului, povestea celor doi vârstnici a devenit un simbol al iubirii și sprijinului reciproc.