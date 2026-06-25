Imagini impresionante din timpul cutremurului din Venezuela. Gestul unui pensionar pentru partenera sa a emoționat milioane de oameni

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 23:34

Un videoclip filmat în timpul unui cutremur puternic a impresionat oameni din întreaga lume, după ce a surprins reacția emoționantă a unui cuplu de vârstnici în fața pericolului. În timp ce locuința lor era zguduită de seism, gestul de protecție și devotament al unui bărbat față de soția sa a devenit simbolul solidarității în momente de criză.

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