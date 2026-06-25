Câte animale și păsări poți crește în gospodărie. Reguli clare pentru proprietarii de la oraș și de la sat

Creșterea animalelor și păsărilor în propriile gospodării reprezintă o practică tradițională în multe zone din România, însă aceasta trebuie realizată cu respectarea unor norme clare de sănătate publică și sanitar-veterinară. Aceste reguli au rolul de a proteja atât sănătatea oamenilor, cât și bunăstarea animalelor, prevenind răspândirea bolilor și asigurând un mediu curat și sigur în comunități. În acest context, activitatea de creștere a animalelor este reglementată printr-un cadru legislativ național, completat de dispoziții ale autorităților locale, care stabilesc condițiile specifice privind întreținerea, amplasarea și evidența acestora.
Potrivit ordinului, normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii pentru toate persoanele, iar încălcarea lor poate atrage sancțiuni administrative, civile sau chiar penale, în funcție de gravitatea situației.
Câte animale pot fi crescute într-o gospodărie
Legislația nu stabilește un număr fix de animale pentru toate gospodăriile, ci folosește sistemul unităților vită mare (UVM), prin care fiecare specie este echivalată în funcție de talie și greutate. O bovină adultă reprezintă, în general, o unitate vită mare, în timp ce porcii, oile, caprele și păsările au coeficienți mai mici.
În gospodăriile care nu sunt racordate la rețeaua publică de apă, adăposturile pot avea cel mult echivalentul a șase unități vită mare. Dacă sunt crescute doar găini sau porci, limita este de patru unități vită mare.
În schimb, pentru gospodăriile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, limita este de zece unități vită mare, iar în cazul în care sunt crescute exclusiv găini sau porci, aceasta scade la șapte unități vită mare.
În toate situațiile, adăposturile trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și de sursele de apă potabilă. Dacă efectivele depășesc limitele prevăzute de ordin, distanța minimă crește la 50 de metri.
Câte păsări pot fi ținute în curte
În cazul păsărilor, legislația națională folosește tot sistemul UVM, astfel că numărul maxim diferă în funcție de coeficienții de conversie și de tipul gospodăriei.
În practică, multe primării au ales să stabilească limite clare prin regulamente locale.
De exemplu, regulamentul adoptat de Primăria Deva prevede că gospodăriile fără apă curentă și canalizare pot deține maximum șase animale mari și cel mult 50 de păsări, cu respectarea normelor de biosecuritate și fără a crea disconfort pentru vecini.
În gospodăriile racordate la utilități, regulamentul permite, printre altele, maximum două cabaline, cinci bovine, cinci porcine, 15 ovine sau caprine și cel mult 50 de păsări.
Totodată, microfermele pot funcționa doar după obținerea autorizațiilor necesare, iar adăposturile trebuie construite și exploatate cu respectarea normelor privind protecția mediului și sănătatea publică.
Proprietarii au obligația să nu evacueze dejecțiile în șanțuri, canale sau cursuri de apă și să anunțe medicul veterinar dacă observă îmbolnăviri ori o mortalitate neobișnuită în rândul animalelor sau păsărilor.
Există un număr maxim de câini și pisici?
Legislația națională nu stabilește un plafon privind numărul de câini sau pisici care pot fi ținuți într-o gospodărie ori într-o locuință.
În schimb, proprietarii sunt obligați să le asigure hrană, apă, adăpost, îngrijire și asistență veterinară și să evite orice situație care ar putea afecta sănătatea publică sau confortul vecinilor.
Câinii trebuie identificați și înregistrați conform normelor sanitar-veterinare, iar autoritățile locale pot adopta reguli suplimentare privind deținerea animalelor, nivelul de zgomot, igiena sau utilizarea spațiilor comune.
De asemenea, unele administrații locale interzic creșterea animalelor de fermă în blocurile de locuințe și impun obligații suplimentare pentru proprietarii care dețin animale în gospodării, potrivit sursei.