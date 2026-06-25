Câte animale și păsări poți crește în gospodărie. Reguli clare pentru proprietarii de la oraș și de la sat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 18:33

Creșterea animalelor și păsărilor în propriile gospodării reprezintă o practică tradițională în multe zone din România, însă aceasta trebuie realizată cu respectarea unor norme clare de sănătate publică și sanitar-veterinară. Aceste reguli au rolul de a proteja atât sănătatea oamenilor, cât și bunăstarea animalelor, prevenind răspândirea bolilor și asigurând un mediu curat și sigur în comunități. În acest context, activitatea de creștere a animalelor este reglementată printr-un cadru legislativ național, completat de dispoziții ale autorităților locale, care stabilesc condițiile specifice privind întreținerea, amplasarea și evidența acestora.

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