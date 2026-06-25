Zodiile care cad mereu în aceeași capcană sentimentală și nu își dau seama. Par blestemate în dragoste

Publicat 25 iun. 2026, 16:12 Sursă eva.ro

Parcă de fiecare dată când cred că au găsit persoana potrivită, ajung într-o relație plină de neînțelegeri, despărțiri, împăcări și situații care le consumă energia. Pentru anumite zodii, dragostea pare să vină la pachet cu provocări neașteptate, iar liniștea sentimentală rămâne adesea un obiectiv greu de atins.

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