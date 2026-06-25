Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl apasă greșit vara. Aerul condiționat poate munci degeaba

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:51

Mulți șoferi folosesc greșit butonul de recirculare a aerului, mai ales în zilele foarte călduroase. Acest buton are un rol simplu: oprește intrarea aerului din exterior și păstrează în mașină aerul care se află deja în interior. Când este folosit corect, aerul condiționat poate răci habitaclul mai repede și cu mai puțin efort. Practic, instalația nu mai trage aer fierbinte de afară, ci răcește aerul care a început deja să se răcească în mașină.

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