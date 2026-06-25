Butonul din mașină pe care mulți șoferi îl apasă greșit vara. Aerul condiționat poate munci degeaba

Mulți șoferi folosesc greșit butonul de recirculare a aerului, mai ales în zilele foarte călduroase. Acest buton are un rol simplu: oprește intrarea aerului din exterior și păstrează în mașină aerul care se află deja în interior. Când este folosit corect, aerul condiționat poate răci habitaclul mai repede și cu mai puțin efort. Practic, instalația nu mai trage aer fierbinte de afară, ci răcește aerul care a început deja să se răcească în mașină.
Dacă aerul condiționat ia mereu aer cald din exterior, sistemul muncește mai mult. Are nevoie de mai multă energie ca să transforme aerul fierbinte în aer rece. Când recircularea este activată la momentul potrivit, aerul condiționat doar menține rece aerul din interior. Astfel, motorul și compresorul sunt mai puțin solicitate, iar mașina se răcește mai eficient.
Într-o zi toridă, interiorul unei mașini lăsate la soare poate ajunge la peste 60 de grade Celsius. De aceea, prima grijă nu ar trebui să fie pornirea recirculării, ci scoaterea aerului încins din mașină. Dacă activezi recircularea prea devreme, aerul condiționat va învârti prin habitaclu același aer foarte cald. Din acest motiv, răcirea poate dura mai mult.
O metodă simplă este să cobori o fereastră pe o parte a mașinii și să deschizi ușa opusă de câteva ori. Mișcarea creează un curent de aer și ajută la eliminarea rapidă a căldurii acumulate în interior. După ce te urci la volan, poți coborî geamurile pentru câteva minute, ca aerul fierbinte să iasă. Abia apoi este bine să pornești aerul condiționat și să activezi recircularea.
Când ajută cel mai mult recircularea aerului
Recircularea este foarte utilă vara, după ce aerul fierbinte a fost scos din mașină. În acel moment, aerul condiționat poate răci mai repede interiorul, pentru că nu mai trebuie să preia aer încins de afară. De aceea, multe mașini pornesc automat recircularea atunci când aerul condiționat este setat la putere maximă. Este una dintre cele mai eficiente metode prin care habitaclul ajunge mai repede la o temperatură suportabilă.
Funcția este utilă și atunci când stai blocat în trafic, într-un tunel sau într-o parcare. În astfel de locuri, aerul din exterior poate fi încărcat cu gaze de eșapament. Dacă mașina trage aer de afară, aceste mirosuri și particule pot ajunge în interior. Prin activarea recirculării, pătrunderea aerului poluat este redusă.
Recircularea poate ajuta și persoanele cu alergii
„Recircularea” poate fi de ajutor și pentru persoanele care au alergii sezoniere. Atunci când este activată, intră mai puțin aer din exterior, iar odată cu el poate intra și o cantitate mai mică de polen. În zilele în care nivelul de polen este ridicat, această funcție poate face drumul mai suportabil. Totuși, recircularea nu trebuie folosită continuu, ore întregi, mai ales dacă în mașină sunt mai multe persoane.
Dacă aerul rămâne prea mult timp închis în interior, atmosfera poate deveni apăsătoare. Într-o mașină plină, recircularea folosită mult timp poate crea senzația de aer greu și poate duce la somnolență. De aceea, funcția este utilă, dar trebuie folosită cu măsură. Cel mai bine este să fie activată atunci când ai nevoie de răcire rapidă sau când vrei să eviți aerul poluat din exterior.
De ce nu este recomandată iarna
Iarna, recircularea poate face mai mult rău decât bine. Pe vreme rece, umezeala din interiorul mașinii se adună mai ușor, iar geamurile se pot aburi rapid. Dacă recircularea este activată, aerul umed rămâne în mașină și vizibilitatea scade. De aceea, în sezonul rece este mai bine ca sistemul să tragă aer proaspăt din exterior.
Aerul exterior trece prin sistemul de încălzire și ajunge cald în habitaclu. În același timp, geamurile se dezaburesc mai repede și rămân curate în timpul mersului. Pe timp de iarnă, încălzirea nu are nevoie de recirculare ca să funcționeze bine. Modul cu aer proaspăt este, în multe situații, varianta mai sigură și mai eficientă.