Ai aceste plante în casă? Sunt un magnet pentru țânțari și îți dau adevărate bătăi de cap vara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:28

Vara vine la pachet cu temperaturi ridicate, seri petrecute în aer liber, dar și cu una dintre cele mai neplăcute probleme ale sezonului: invazia țânțarilor. Puțini știu însă că unele plante decorative, deși arată spectaculos și sunt foarte populare în grădini și pe terase, pot contribui la atragerea acestor insecte în apropierea locuinței.

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