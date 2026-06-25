Ai aceste plante în casă? Sunt un magnet pentru țânțari și îți dau adevărate bătăi de cap vara

Vara vine la pachet cu temperaturi ridicate, seri petrecute în aer liber, dar și cu una dintre cele mai neplăcute probleme ale sezonului: invazia țânțarilor. Puțini știu însă că unele plante decorative, deși arată spectaculos și sunt foarte populare în grădini și pe terase, pot contribui la atragerea acestor insecte în apropierea locuinței.
Specialiști citați de marthastewart.com atrag atenția că anumite specii de plante creează condiții ideale pentru dezvoltarea și adăpostirea țânțarilor, mai ales în perioadele calde și umede.
Iedera englezească, frumoasă dar cu zone de umbră periculoase
Una dintre plantele des întâlnite în grădini și pe fațadele caselor este iedera englezească, apreciată pentru aspectul său decorativ și capacitatea de a acoperi rapid suprafețele.
Problema apare însă în modul în care aceasta creează spații dese și umbrite, care pot deveni un refugiu ideal pentru țânțari în timpul zilei.
Insectele preferă zonele răcoroase și ferite de lumină, iar desișul format de iederă poate funcționa ca un adevărat adăpost natural.
Crinul de toamnă creează umbre dense care favorizează insectele
Crinul de toamnă este o altă plantă apreciată pentru aspectul său elegant și ușurința cu care poate fi întreținută. Totuși, în anumite condiții, poate contribui la apariția țânțarilor în apropierea locuinței.
„Plantele creează zone dense de umbră care ascund și adăpostesc țânțarii”, a explicat experta Emma Crumbley.
Aceste zone umbrite devin locuri ideale de odihnă pentru insecte, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.
Bambusul, decor exotic cu potențial de acumulare a apei
Bambusul este considerat de mulți o alegere ideală pentru a oferi un aspect exotic și relaxant grădinii. Cu toate acestea, această plantă are un dezavantaj important în sezonul cald.
Specialiștii atrag atenția că bambusul necesită un mediu umed pentru a se dezvolta și poate reține apă în structura sa, creând astfel condiții favorabile pentru înmulțirea țânțarilor.
„Bambusul este renumit pentru faptul că are nevoie de un mediu foarte umed pentru a crește și pentru că reține apă stătătoare în tulpinile sale, pe care țânțarii o pot folosi pentru reproducere”, a explicat Crumbley.
Canna, plantă decorativă cu risc adăugat
Canna, un tip de crin decorativ, este apreciată pentru florile sale spectaculoase și culorile intense, fiind des utilizată în amenajarea grădinilor.
Totuși, după perioadele de ploaie, această plantă poate crea condiții favorabile pentru înmulțirea țânțarilor.
„Sunt locul perfect pentru înmulțirea țânțarilor după ploaie”, a declarat specialista.
Zonele în care apa se poate acumula temporar devin spații ideale pentru dezvoltarea larvelor.
Plantele carnivore și umiditatea ridicată
Plantele carnivore sunt adesea alese pentru aspectul lor exotic și neobișnuit, fiind considerate o atracție în multe locuințe sau grădini.
Totuși, aceste plante au nevoie de un nivel ridicat de umiditate pentru a se dezvolta, iar acest mediu poate favoriza indirect atragerea țânțarilor.
Condițiile umede constante pot crea un ecosistem propice pentru insectele care își depun ouăle în zone cu apă sau umezeală persistentă.
Un sezon în care alegerea plantelor contează mai mult decât pare
Pe timpul verii, combinația dintre temperaturile ridicate și umiditate transformă grădinile și curțile în spații în care insectele se pot înmulți rapid.
De aceea, specialiștii atrag atenția că nu doar confortul estetic ar trebui să conteze în alegerea plantelor, ci și impactul pe care acestea îl pot avea asupra prezenței țânțarilor în jurul locuinței.