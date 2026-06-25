Ce riscă proprietarii care lasă apa de la aerul condiționat să se scurgă pe trotuar. Amenzile pot ajunge la mii de lei

Odată cu temperaturile ridicate din sezonul cald, aparatele de aer condiționat funcționează aproape permanent în multe locuințe. Însă puțini proprietari acordă atenție modului în care este evacuat condensul rezultat în urma utilizării acestor echipamente. În anumite situații, apa se poate scurge direct pe fațada clădirii, pe trotuar sau în alte zone publice, iar acest lucru poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale.
Evacuarea necorespunzătoare a condensului poate încălca regulamentele locale
Legislația din România stabilește obligația proprietarilor de a întreține clădirile și instalațiile aferente astfel încât să nu afecteze aspectul urban, siguranța sau confortul persoanelor din jur. Aceste prevederi se aplică inclusiv instalațiilor de climatizare și modului în care este gestionată apa rezultată din funcționarea acestora.
Conform articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, persoanele fizice și juridice au obligația să realizeze lucrări de întreținere și curățenie pentru imobilele și terenurile pe care le dețin sau le utilizează, precum și pentru spațiile aferente acestora.
În practică, autoritățile locale pot interpreta aceste obligații prin regulamente proprii, care stabilesc condiții clare privind evacuarea apei provenite de la aparatele de aer condiționat. Astfel, în anumite orașe este interzisă în mod expres scurgerea condensului în spațiul public, în timp ce alte administrații locale sancționează orice situație care produce disconfort, murdărie sau degradarea domeniului public.
Proprietarii pot primi amenzi dacă apa ajunge în spațiul public
Atunci când condensul se scurge pe trotuar, pe fațada clădirii sau afectează trecătorii și vecinii, autoritățile pot interveni în urma sesizărilor primite. Verificările sunt realizate, de regulă, de poliția locală, care aplică sancțiunile în funcție de prevederile existente la nivelul fiecărei localități.
Valoarea amenzilor diferă de la o administrație la alta, însă în multe cazuri persoanele fizice pot fi sancționate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot fi mai mari, ajungând între 1.000 și 3.000 de lei.
Cum pot evita proprietarii sancțiunile
Specialiștii recomandă ca evacuarea condensului să fie realizată printr-un sistem conectat la canalizare sau către un punct de colectare care nu afectează spațiul public. O soluție tehnică adecvată poate preveni atât eventualele reclamații din partea vecinilor, cât și aplicarea unor amenzi.
În contextul utilizării tot mai intense a aparatelor de aer condiționat pe timpul verii, proprietarii sunt sfătuiți să verifice modul de evacuare a apei și să respecte regulamentele locale pentru a evita problemele cu autoritățile.