Ce riscă proprietarii care lasă apa de la aerul condiționat să se scurgă pe trotuar. Amenzile pot ajunge la mii de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 21:27

Odată cu temperaturile ridicate din sezonul cald, aparatele de aer condiționat funcționează aproape permanent în multe locuințe. Însă puțini proprietari acordă atenție modului în care este evacuat condensul rezultat în urma utilizării acestor echipamente. În anumite situații, apa se poate scurge direct pe fațada clădirii, pe trotuar sau în alte zone publice, iar acest lucru poate atrage sancțiuni din partea autorităților locale.

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