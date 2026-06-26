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Câștig important la Noroc, după tragerea de joi. Biletul de peste 524.000 de lei a fost jucat online

Loto

Loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:27

Un jucător a câștigat un premiu important la tragerea Noroc de joi. Potrivit Loteriei Române, premiul de la categoria N+3, în valoare de 524.456,80 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online, pe platforma joaca.loto.ro. Este unul dintre cele mai mari câștiguri acordate la tragerile loto de joi.

Tot joi, la Loto 5/40, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 98.931,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Moldovița, județul Suceava. În total, Loteria Română a acordat 20.620 de câștiguri, în valoare de peste 2,3 milioane de lei.

Noi trageri loto vor avea loc duminică

Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I, reportul este de peste 35,59 milioane de lei, adică peste 6,80 milioane de euro. La Noroc, este în joc un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei, adică peste 1,32 milioane de euro.

Și la Joker sunt premii importante puse în joc. La categoria I, reportul este de peste 831.900 de lei, adică peste 159.000 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 171.400 de lei, iar la categoria a III-a este de peste 80.900 de lei. La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 335.300 de lei.

Premii și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, categoria I, reportul este de peste 66.900 de lei, adică peste 12.700 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat trece de 290.300 de lei, echivalentul a peste 55.400 de euro. Așadar, după câștigurile acordate joi, duminică sunt din nou puse în joc premii importante. Cel mai mare report rămâne cel de la Loto 6/49, unde premiul de categoria I trece de 35,59 milioane de lei.

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