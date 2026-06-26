Câștig important la Noroc, după tragerea de joi. Biletul de peste 524.000 de lei a fost jucat online

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:27

Un jucător a câștigat un premiu important la tragerea Noroc de joi. Potrivit Loteriei Române, premiul de la categoria N+3, în valoare de 524.456,80 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat online, pe platforma joaca.loto.ro. Este unul dintre cele mai mari câștiguri acordate la tragerile loto de joi.

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