Horoscopul zilei de vineri, 26 iunie 2026. Provocări emoționale, dar și șansa unui nou început

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 iun. 2026, 22:26

Ziua de vineri aduce provocări emoționale în prima parte a zilei, dar și oportunități importante de creștere personală. Aspectele tensionate dintre Soare și Pluto îi determină pe mulți nativi să își analizeze mai atent temerile și blocajele interioare. Spre seară, însă, energia se schimbă în mod favorabil, oferind mai multă claritate, inspirație și încrederea necesară pentru a merge mai departe.

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