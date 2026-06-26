„Portal divin” al transformărilor: schimbări majore în materie de dragoste și noroc pentru 4 zodii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:04

Începând cu data de 26 iulie, astrologii anunță o perioadă de „activare energetică intensă”, descrisă simbolic drept un „portal divin” al transformărilor. Termenul nu are bază științifică, însă este folosit în astrologia modernă pentru a indica intervale în care influențele planetare sunt asociate cu schimbări rapide, oportunități și reconfigurări importante în plan personal și profesional.

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