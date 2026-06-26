„Portal divin” al transformărilor: schimbări majore în materie de dragoste și noroc pentru 4 zodii

Începând cu data de 26 iulie, astrologii anunță o perioadă de „activare energetică intensă”, descrisă simbolic drept un „portal divin” al transformărilor. Termenul nu are bază științifică, însă este folosit în astrologia modernă pentru a indica intervale în care influențele planetare sunt asociate cu schimbări rapide, oportunități și reconfigurări importante în plan personal și profesional.
În această etapă, unele zodii ar putea resimți mai puternic atât intensificarea emoțiilor, cât și apariția unor șanse favorabile în carieră sau finanțe, unde deciziile intuitive pot avea un rol decisiv, relatează Click.ro.
Astrologii subliniază că este o interpretare simbolică a ciclurilor astrale, nu un fenomen determinist sau „magic”, ci un cadru de reflecție asupra clarității și evoluției personale.
Zodiile favorizate de această perioadă astrală
1.) Leu – revenirea în centrul atenției
Pentru nativii Leu, perioada care începe din 26 iulie vine cu o energie puternică de afirmare personală. Leii pot atrage atenția fără efort, fie în plan profesional, fie în viața sentimentală.
Este posibil să apară oportunități de a începe o relație nouă sau de a reaprinde o conexiune mai veche. În carieră, apar șanse de recunoaștere sau de avansare, mai ales dacă în ultimele luni au depus efort constant.
2.) Scorpion – transformări profunde și iubiri intense
Scorpionii intră într-o etapă în care emoțiile devin mai intense, dar și mai clare. Este o perioadă favorabilă pentru relații care au potențial de profunzime și stabilitate.
Pe plan profesional, pot apărea schimbări neașteptate, dar benefice pe termen lung. Intuiția joacă un rol esențial, iar deciziile luate acum pot influența direcția următoarelor luni.
3.) Pești – noroc, inspirație și claritate emoțională
Pentru Pești, energia acestei perioade aduce inspirație, creativitate și o mai bună înțelegere a propriilor emoții. Relațiile se pot stabiliza sau pot apărea persoane noi cu care există o conexiune specială.
În plan financiar sau profesional, pot apărea oportunități neașteptate, mai ales în domenii creative sau umaniste.
4.) Taur – stabilitate și șanse reale de progres
Taurii pot simți că lucrurile încep să se așeze într-un mod mai predictibil și mai stabil. Este o perioadă bună pentru consolidarea relațiilor și pentru luarea unor decizii importante pe termen lung.
În carieră, eforturile depuse anterior încep să dea rezultate vizibile.
Ce înseamnă, de fapt, acest „portal divin”
În limbaj astrologic, un astfel de interval simbolizează o perioadă de tranziție energetică, în care influențele planetare favorizează schimbarea, introspecția și acțiunea curajoasă.
Nu este vorba despre destine scrise în mod rigid, ci despre contexte favorabile în care alegerile personale pot avea un impact mai puternic decât de obicei.