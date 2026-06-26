Haine pentru caniculă. Ce materiale să porți când este foarte cald

În perioadele caniculare nu se mai ține de cont de tendințele din modă, ci la ce haine să porți pentru a te simți confortabil atunci când termometrul înregistrează 40 de grade Celsius.
Pe timp de caniculă nu este bine să purtăm haine confecționate din materiale sintetice, precum poliester acrilic, deoarece atrag căldura și nu fac altceva, decât să producă supraîncălzire.
Materialele vedetă pe timp de caniculă sunt mătasea, inul și cânepa. Pe lângă confortul termic oferit, materialele pot avea proprietăți antibacteriene.
Ce haine să alegi pe timp de caniculă
Dacă sunteți acasă, specialiștii recomandă să purtați cât mai puține haine pentru a vă simți bine, potrivit lifestyleasia.com.
Orientați-vă spre a purta îmbrăcăminte lejeră și de culori deschise pentru a permite aerului să circule și pentru a nu transpira.
Utilizați țesături din fibre naturale: bumbacul, inul și mătasea funcționează cel mai bine în absorbția transpirației și permit pielii să respire.
Fibrele sintetice rețin căldura și absorb foarte puțin transpirația, crescând temperatura corpului.
Dacă sunteți afară, purtați haine care să acopere o mare suprafață din piele pentru a vă proteja de arsurile solare.
Culorile pe care să le porți când este foarte cald
Mulți dintre noi sunt de părere că atunci când este caniculă nu este bine să purtăm haine închise la culoare, îndeosebi negru, pentru că atrage căldură și să ne orientăm către culori deschise, în special alb.
În 2020, o echipă de cercetători japonezi, condusă de Toshiaki Ichinose de la Institutul Național pentru Studii de Mediu au efectuat un studiu privind ce culori mențin corpul rece în perioadele caniculare, potrivit health.wa.gov.au.
Pentru a efectua studiul, Toshiaki Ichinose a expus la soare nouă manechine îmbrăcate cu tricouri polo de diferite culori, de la roșu, verde, galben, albastru, negru și alb.
Afară, temperatura era de 30 de grade Celsius și după cinci minute de expunere, omul de știință a examinat temperatura înregistrată la nivelul hainelor și a observat o diferență de 20 de grade Celsius, între cel mai rece și cel mai cald tricou polo.
În mod obișnuit se spune că albul este culoarea cea mai potrivită pentru temperaturile de vară, deoarece menține corpul rece, spre deosebire de negrul care tinde să absoarbă căldura.
Studiul confirmă acest lucru, indicând faptul că temperatura de pe suprafața tricoului polo alb a fost de aproximativ 30 de grade Celsius – echivalent cu temperatura aerului în timpul studiului.
În schimb, temperatura de suprafața tricoului polo negru a fost de peste 50 de grade Celsius, o diferență de 20 de grade față de modelul alb.
Mov se află la mijlocul clasamentului, așa că poate fi purtat pe vreme caldă dacă este una dintre culorile preferate.
Potrivit studiului este bine să evităm haine de culoare albastră, verdele deschis, închis și negru.