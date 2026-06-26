Haine pentru caniculă. Ce materiale să porți când este foarte cald

Scris de Andreea Damian Publicat: 26 iun. 2026, 09:13

În perioadele caniculare nu se mai ține de cont de tendințele din modă, ci la ce haine să porți pentru a te simți confortabil atunci când termometrul înregistrează 40 de grade Celsius.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caniculahaine