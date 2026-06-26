Horoscopul lunii iulie 2026. Cine sunt zodiile care vor fi afectate de Mercur retrograd. Surprize, tensiuni și noi povești de dragoste

Luna iulie 2026 se anunță una intensă din punct de vedere astrologic, marcată de influența lui Mercur retrograd, care poate aduce întârzieri, confuzii și reevaluări în planurile personale și profesionale. Pentru multe zodii, această perioadă va funcționa ca un test al răbdării și al clarității în comunicare, obligându-le să își regândească deciziile și direcțiile de viață.
Berbec
La începutul lunii, pot apărea unele agitații și probleme minore cu apa sau plantele din casă.
Mercur retrograd ar putea încetini puțin ritmul rapid obișnuit, așa că este mai bine să vă concentrați pe sarcinile curente.
14 iulie este o zi excelentă pentru a începe reparațiile sau curățenia generală.
După 22 iulie, așteptați-vă la noi perspective romantice, iar pe 29 iulie, organizați o petrecere veselă cu prietenii la aer curat.
Taur
Mercur retrograd poate aduce dificultăți în comunicare, așa că încearcă să-ți alegi cuvintele cu atenție atunci când vorbești cu cei dragi.
13 iulie poate fi o zi deosebit de tensionată, când emoțiile amenință să escaladeze într-o ceartă.
Situația va fi salvată de o vacanță în natură sau de o scurtă excursie cu cortul pe 14 iulie.
Sfârșitul lunii va aduce seri confortabile în familie pe verandă și o plăcută descoperire în carieră pe 29 iulie.
Gemeni
Fii atent la bugetul tău și evită achizițiile impulsive.
În iulie, vei avea o dorință puternică de a-ți moderniza spațiul casei, dar încearcă să te abții de la cheltuieli excesive pentru decor.
Luna Nouă din 14 iulie îți va deschide o sursă suplimentară de venit sau un loc de muncă secundar, de exemplu, o vânzare reușită de lucruri vechi.
La sfârșitul lunii, viața se va stabiliza, iar 24 iulie va fi momentul perfect pentru o conversație sinceră despre sentimente.
Rac
Acesta este momentul tău, așa că ieși cu îndrăzneală din umbră și declară-te.
În ciuda unei ușoare timidități și melancolii din cauza planetelor retrograde din semnul tău, te vei regăsi în lumina reflectoarelor.
Luna nouă din 14 iulie este potrivită pentru o actualizare radicală a garderobei sau o schimbare de imagine, ceea ce va crește semnificativ stima de sine.
După 22 iulie, veniturile tale vor crește semnificativ, iar luna plină din 29 iulie te va ajuta să găsești și să închizi în mod fiabil toate scurgerile financiare.
Leu
Astrologii recomandă să dedicați prima jumătate a lunii relaxării liniștite și introspecției.
Din 9 iulie, banii vor începe să vină mult mai ușor și fără presiuni inutile din partea dumneavoastră.
Pe luna nouă din 14 iulie, investiți timp și bani în îngrijirea dumneavoastră - tratamentele spa sau un nou tratament vă vor reda puterile.
Din 22 iulie, începe sezonul stelelor, care, împreună cu luna plină magică de la sfârșitul lunii, va aduce un noroc incredibil.
Fecioară
Venus în zodia ta din 9 iulie dă undă verde completă pentru achiziții mari, o schimbare de stil și îngrijire corporală.
Te vei simți mult mai încrezător, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra relațiilor. 14 iulie va aduce o cunoștință interesantă, care ulterior se poate transforma într-o prietenie puternică.
24 iulie va fi o dată ideală pentru o întâlnire romantică, iar luna plină din 29 iulie te va ajuta să scapi de obiceiurile proaste fără regrete.
Balanță
În primele săptămâni ale lunii iulie, încearcă să eviți discuțiile aprinse de la locul de muncă și cântărește cu atenție fiecare cuvânt pe care îl vorbești în fața conducerii.
Din 9 iulie, restabilește-ți echilibrul interior prin creativitate, citind cărți sau plimbări liniștite în parc.
Luna nouă din 14 iulie va aduce o ofertă de carieră profitabilă și foarte promițătoare pe care nu ar trebui să o refuzi.
Sfârșitul lunii va fi petrecut în comunicare activă, iar pe 29 iulie, organizează o seară romantică de neuitat.
Scorpion
Călătoriile lungi și vacanțele datorate mașinațiunilor lui Mercur retrograd sunt mai bine amânate pentru a treia decadă a lunii.
5 iulie va fi ziua ta personală de putere - vei simți un val puternic de energie pentru a atinge un obiectiv măreț.
După 9 iulie, sunt posibile cunoștințe fatidice interesante în cadrul companiilor sau la evenimentele festive ale prietenilor.
La sfârșitul lunii, ambițiile de carieră se vor trezi, iar pe 29 iulie, dedică timp punerii în ordine a casei sau grădinii tale.
Săgetător
În primele trei săptămâni ale lunii, controlează-ți cu strictețe cheltuielile, deoarece sunt posibile probleme neplanificate în gospodărie.
Situația va fi nivelată în mod fiabil de un profit neașteptat, bonusuri sau reduceri de taxe pe 14 iulie.
Este mai bine să planifici călătorii mari și să rezervi bilete după 23 iulie, când influența lui Mercur retrograd va slăbi.
Luna plină din 29 iulie va aduce mari beneficii din comunicarea cu comunitatea și îți va deschide o perspectivă financiară rară, foarte profitabilă.
Capricorn
Luna iulie va aduce atât schimbări plăcute, cât și anumite provocări în viața personală din cauza dificultăților de înțelegere reciprocă.
Capricornii singuri din 14 iulie au toate șansele să întâlnească o persoană cu care vor avea multe interese comune.
După 22 iulie, situația financiară a familiei se va îmbunătăți vizibil.
Iar din 26 iulie, va începe o perioadă lungă și prosperă pentru eliminarea problemelor fundamentale din casă și începerea reparațiilor la scară largă.
Vărsător
Mercur retrograd poate aduce întârzieri la locul de muncă și poate activa conflicte ascunse în echipă.
Ține-te la curent și păstrează-ți calmul - un loc de muncă excelent se va deschide pentru tine pe 14 iulie.
Ai încredere în intuiția ta și în ideile neconvenționale pe 18 iulie - acestea te vor ajuta să rezolvi o problemă veche.
Luna plină în zodia ta din 29 iulie va fi cel mai bun moment pentru a-ți schimba coafura, stilul și a-ți actualiza viața.
Pești
În relațiile cu cei dragi în această lună, fiți cât mai discreti posibil și evitați provocările emoționale.
Din 7 iulie, Neptun retrograd vă va cere să mențineți o disciplină financiară strictă până la sfârșitul anului.
Pentru Peștii celibatari, luna nouă din 14 iulie va fi un moment magic pentru sentimente noi, vii sau începutul unei relații romantice.
La sfârșitul lunii, demonstrați cu îndrăzneală calitățile dvs. de lider la locul de muncă, iar pe 29 iulie, asigurați-vă că vă aranjați o zi întreagă de odihnă, potrivit sursei.