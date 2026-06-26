Horoscopul lunii iulie 2026. Cine sunt zodiile care vor fi afectate de Mercur retrograd. Surprize, tensiuni și noi povești de dragoste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 18:48

Luna iulie 2026 se anunță una intensă din punct de vedere astrologic, marcată de influența lui Mercur retrograd, care poate aduce întârzieri, confuzii și reevaluări în planurile personale și profesionale. Pentru multe zodii, această perioadă va funcționa ca un test al răbdării și al clarității în comunicare, obligându-le să își regândească deciziile și direcțiile de viață.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscopastrezodii