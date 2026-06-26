Saramură de pui cu usturoi. Rețeta tradițională, ca la mama acasă

Publicat 26 iun. 2026, 19:29 Actualizat 26 iun. 2026, 19:45

Saramura de pui este un preparat tradițional, apreciat pentru gustul său intens și combinația echilibrată dintre carnea fragedă, aroma usturoiului și prospețimea verdețurilor. Servit de obicei alături de mămăligă și mujdei, acest fel de mâncare aduce împreună simplitatea ingredientelor și savoarea specifică bucătăriei românești.

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