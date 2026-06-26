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Lifestyle· 1 min citire
Saramură de pui cu usturoi. Rețeta tradițională, ca la mama acasă
FOTO: Colaj Realitatea.Net
Publicat26 iun. 2026, 19:29
Actualizat26 iun. 2026, 19:45
Saramura de pui este un preparat tradițional, apreciat pentru gustul său intens și combinația echilibrată dintre carnea fragedă, aroma usturoiului și prospețimea verdețurilor. Servit de obicei alături de mămăligă și mujdei, acest fel de mâncare aduce împreună simplitatea ingredientelor și savoarea specifică bucătăriei românești.
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