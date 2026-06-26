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Lifestyle· 1 min citire

Saramură de pui cu usturoi. Rețeta tradițională, ca la mama acasă

FOTO: Colaj Realitatea.Net

FOTO: Colaj Realitatea.Net

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 19:29
Actualizat26 iun. 2026, 19:45

Saramura de pui este un preparat tradițional, apreciat pentru gustul său intens și combinația echilibrată dintre carnea fragedă, aroma usturoiului și prospețimea verdețurilor. Servit de obicei alături de mămăligă și mujdei, acest fel de mâncare aduce împreună simplitatea ingredientelor și savoarea specifică bucătăriei românești.

INGREDIENTE

3 pulpe de pui

2 ardei copți

usturoi

condimente pentru carnea de pui

cub concentrat de pui

ulei

verdeață proaspătă

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se aleg pulpe de pui mai micuțe, care se taie în jumătate, se ung cu ulei și se presară cu condimente. Acestea se frig pe tigaia grill, deși ideal ar fi pe grătarul cu cărbuni.

Între timp, se pregătește saramura: se pune apa la fiert, se adaugă usturoiul tăiat, ardeii copți rupți fâșii, concentratul de pui și verdeața. Amestecul se lasă să dea câteva clocote.

În zeama fierbinte se adaugă pulpele fripte, se mai dau împreună într-un clocot, apoi se iau de pe foc. Preparatul se servește cald, alături de mămăliguță și mujdei, potrivit sursei.

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