Alimentele care ajută creierul să funcționeze brici. Neurochirurgul Vlad Ciurea:„Beți apă. Creierul este 78% apă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 21:43

Sănătatea creierului depinde în mare măsură de alimentație, nu doar de exerciții mentale sau odihnă. Creierul are nevoie constantă de nutrienți pentru a funcționa corect, motiv pentru care neurochirurgul Vlad Ciurea subliniază importanța unei diete echilibrate și a alimentelor simple, accesibile, care susțin activitatea cerebrală.

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