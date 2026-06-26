Alimentele care ajută creierul să funcționeze brici. Neurochirurgul Vlad Ciurea:„Beți apă. Creierul este 78% apă”

Sănătatea creierului depinde în mare măsură de alimentație, nu doar de exerciții mentale sau odihnă. Creierul are nevoie constantă de nutrienți pentru a funcționa corect, motiv pentru care neurochirurgul Vlad Ciurea subliniază importanța unei diete echilibrate și a alimentelor simple, accesibile, care susțin activitatea cerebrală.
Creierul reprezintă aproximativ 2% din greutatea corpului, însă consumă aproape 20% din energia organismului. Pentru a funcționa la capacitate maximă, acesta are nevoie de vitamine, minerale, grăsimi sănătoase, proteine și o hidratare corespunzătoare. O alimentație dezechilibrată poate afecta atenția, memoria și capacitatea de concentrare, în timp ce un regim alimentar bogat în nutrienți poate contribui la protejarea funcțiilor cognitive pe termen lung.
Potrivit profesorului Vlad Ciurea, multe dintre alimentele benefice pentru creier sunt mai aproape decât credem.
Ceapă și usturoi, două alimente pe care nu ar trebui să le ignorăm
Printre primele recomandări ale neurochirurgului se numără două ingrediente nelipsite din gastronomia românească. Aceste alimente conțin compuși cu efect antioxidant și antiinflamator, care contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ.
„Usturoiul românesc este extraordinar de bun”.
Consumat regulat, acesta poate susține sănătatea sistemului cardiovascular, un aspect esențial pentru buna funcționare a creierului, care depinde de un flux sanguin optim.
Ouăle, un aliment valoros pentru creier
Un alt aliment apreciat de specialist este oul, considerat o sursă importantă de proteine și nutrienți necesari sistemului nervos. Ouăle conțin colină, o substanță implicată în procesele de memorie și în transmiterea impulsurilor nervoase. De asemenea, furnizează vitamine din complexul B și proteine de calitate, importante pentru funcționarea organismului.
Semințele și nucile, combustibil pentru neuroni
În recomandările profesorului Vlad Ciurea se regăsesc și semințele, precum și diferite tipuri de nuci.
„Toate semințele și nucile trebuie folosite”
Nucile, migdalele, semințele de dovleac, floarea-soarelui sau in conțin grăsimi sănătoase, vitamina E și minerale care contribuie la protejarea celulelor nervoase. Numeroase studii au asociat consumul regulat de nuci și semințe cu o funcționare cognitivă mai bună și cu un risc redus de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.
Fructele de pădure, printre cele mai sănătoase alegeri
Atunci când vine vorba despre fructe, profesorul recomandă în mod special fructele de pădure. Afinele, murele, zmeura și coacăzele sunt bogate în antioxidanți care combat stresul oxidativ și inflamația, două procese asociate cu îmbătrânirea creierului. În plus, cercetările arată că anumite substanțe din fructele de pădure pot contribui la menținerea memoriei și a capacității de învățare.
Apa, nutrientul pe care îl ignorăm cel mai des
Deși multe persoane se concentrează asupra alimentelor, hidratarea este la fel de importantă pentru sănătatea creierului. Profesorul Vlad Ciurea insistă asupra acestui aspect și transmite un mesaj simplu.
„Beți apă. Creierul este 78% apă”.
Chiar și o deshidratare ușoară poate afecta concentrarea, atenția și performanța mentală. De aceea, consumul regulat de apă ar trebui să fie o prioritate în orice strategie de protejare a sănătății cerebrale, potrivit sursei.