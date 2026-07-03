Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne trezim obosiți după 8 ore de somn?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:49

Ai dormit opt ore, dar te trezești ca și cum n-ai dormit deloc? Nicole Păcuraru explică, la Realitatea Medicală, care sunt cauzele reale ale acestei oboseli persistente și ce se întâmplă, de fapt, cu organismul în timpul somnului.

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