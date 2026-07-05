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Lifestyle· 1 min citire
Beregoi și Bostănică au ajuns în sala de judecată. Cum s-ar contra influencerițele
Beregoi si Bostănică
Publicat5 iul. 2026, 07:59
SursăRealitate Plus
Surpriză în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. După luni de atacuri și acuzații, vedetele de la Chișinău au ajuns în sala de judecată. Iuliana Beregoi a cerut un ordin de protecție, însă adevărata surpriză a venit din partea Andreei Bostănică, care și-a lăudat rivala chiar în fața instanței.
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