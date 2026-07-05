Beregoi și Bostănică au ajuns în sala de judecată. Cum s-ar contra influencerițele

Publicat 5 iul. 2026, 07:59 Sursă Realitate Plus

Surpriză în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. După luni de atacuri și acuzații, vedetele de la Chișinău au ajuns în sala de judecată. Iuliana Beregoi a cerut un ordin de protecție, însă adevărata surpriză a venit din partea Andreei Bostănică, care și-a lăudat rivala chiar în fața instanței.

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