Realitatea.NET
Lifestyle· 1 min citire

Beregoi și Bostănică au ajuns în sala de judecată. Cum s-ar contra influencerițele

Beregoi si Bostănică

Beregoi si Bostănică

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 07:59
SursăRealitate Plus

Surpriză în scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. După luni de atacuri și acuzații, vedetele de la Chișinău au ajuns în sala de judecată. Iuliana Beregoi a cerut un ordin de protecție, însă adevărata surpriză a venit din partea Andreei Bostănică, care și-a lăudat rivala chiar în fața instanței.


În fața instanței, Iuliana Beregoi a descris luni întregi de tensiuni și a susținut că totul a început după mai multe live-uri făcute de Andreea Bostănică, potrivit Realitatea Plus.

Momentul care a cântărit cel mai mult în proces a fost altercația din restaurant, unde Andreea Bostănică și Ana Beregoi, sora Iulianei, au ajuns să se ia la bătaie.

În fața instanței, Andreea Bostănică a respins toate acuzațiile, afirmând că a încercat să se apropie de Beregoi.

Iuliana este fosta mea colegă de canto din copilărie, mereu mi-a plăcut de ea. Arăt că am ajuns în preajma reclamantei pentru că eu eram cumva fana ei, iar ea cred că nu acceptă, a fost declarația Andreei Bostănică.


Instanța a concluzionat că între cele două există un conflict public, însă fără un pericol real. Cererea Iulianei Beregoi privind ordinul de protecție a fost respinsă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

iuliana Beregoiandreea bostanicascandalbataie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe