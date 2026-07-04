Captură uriașă de canabis în Neamț. Polițiștii au descoperit o plantație de 2,4 tone și un laborator pentru producerea hașișului

O amplă operațiune a polițiștilor antidrog și a procurorilor DIICOT a dus la destructurarea unei culturi ilegale de canabis de mari dimensiuni în județul Neamț. Într-un solar amenajat cu echipamente moderne au fost descoperite aproximativ 2,4 tone de plante de canabis, precum și un laborator destinat producerii hașișului. Două persoane sunt cercetate în acest dosar pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.
Plantație de canabis amenajată într-un solar de 1.700 de metri pătrați
Descoperirea a fost făcută de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Neamț, în comuna Dragomirești.
La prima vedere, solarul părea destinat culturilor agricole obișnuite. În realitate, în interior se afla o plantație de canabis întinsă pe aproximativ 1.700 de metri pătrați, dotată cu sisteme moderne de întreținere.
Anchetatorii au găsit instalații de irigare individuală, sisteme de control al temperaturii și semințe aduse din Italia, semn că întreaga cultură fusese realizată cu investiții considerabile.
Laborator pentru producerea hașișului, descoperit lângă plantație
Pe lângă cultura de canabis, oamenii legii au identificat într-o anexă un spațiu complet echipat pentru procesarea plantelor și producerea hașișului.
Potrivit Poliției Române, întreaga cantitate de droguri a fost indisponibilizată înainte de a ajunge pe piața ilegală.
„La prima vedere ai putea crede că este o seră obișnuită, însă colegii noștri au descoperit un solar de 1.700 de metri pătrați cultivat cu plante de canabis și un laborator destinat producerii hașișului. Niciun gram nu a ajuns pe stradă”, au transmis reprezentanții Poliției Române.
Două persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri
În acest dosar sunt investigate două persoane, acuzate de trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor DIICOT, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care a fost organizată și exploatată plantația ilegală.
Cătălin Predoiu a felicitat echipele implicate în operațiune
Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de apreciere pentru polițiștii și procurorii implicați în această acțiune, subliniind importanța combaterii traficului de droguri.
Potrivit acestuia, capturarea unei culturi ilegale de peste 2,4 tone de canabis, alături de descoperirea unui laborator de procesare, demonstrează eficiența cooperării dintre structurile de aplicare a legii.
Oficialul a amintit că, în primele cinci luni ale anului, structurile Ministerului Afacerilor Interne au scos din circuitul infracțional aproximativ 500 de kilograme de droguri de risc și de mare risc, iar lupta împotriva criminalității organizate rămâne una dintre prioritățile autorităților.