Captură uriașă de canabis în Neamț. Polițiștii au descoperit o plantație de 2,4 tone și un laborator pentru producerea hașișului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 15:41

O amplă operațiune a polițiștilor antidrog și a procurorilor DIICOT a dus la destructurarea unei culturi ilegale de canabis de mari dimensiuni în județul Neamț. Într-un solar amenajat cu echipamente moderne au fost descoperite aproximativ 2,4 tone de plante de canabis, precum și un laborator destinat producerii hașișului. Două persoane sunt cercetate în acest dosar pentru infracțiuni legate de traficul de droguri.

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