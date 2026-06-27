Ce le dau fermierii găinilor pe caniculă. Desertul neobișnuit care le ajută să suporte mai ușor căldura

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 17:03

Temperaturile extreme din timpul verii nu creează probleme doar oamenilor, ci și animalelor din gospodării. Găinile sunt printre cele mai afectate de caniculă, iar stresul termic le poate influența starea de bine. Pentru a le ajuta să facă față mai ușor zilelor toride, tot mai mulți crescători au început să folosească o metodă simplă și ingenioasă, care le oferă păsărilor atât răcoare, cât și o modalitate atractivă de a se hrăni.

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