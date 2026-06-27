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Lumea Animalelor· 2 min citire

Ce le dau fermierii găinilor pe caniculă. Desertul neobișnuit care le ajută să suporte mai ușor căldura

Ce le dau fermierii găinilor pe caniculă

Ce le dau fermierii găinilor pe caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 17:03

Temperaturile extreme din timpul verii nu creează probleme doar oamenilor, ci și animalelor din gospodării. Găinile sunt printre cele mai afectate de caniculă, iar stresul termic le poate influența starea de bine. Pentru a le ajuta să facă față mai ușor zilelor toride, tot mai mulți crescători au început să folosească o metodă simplă și ingenioasă, care le oferă păsărilor atât răcoare, cât și o modalitate atractivă de a se hrăni.

Soluția constă într-un „desert” special, pregătit din legume și verdețuri congelate, care transformă hrănirea într-o activitate ce le ajută să se răcorească în același timp.

Cum este pregătit desertul răcoritor pentru găini

Deși este numită „înghețată”, această gustare nu are nicio legătură cu desertul clasic. Fermierii folosesc legume, verdețuri și alte alimente potrivite pentru păsări, pe care le introduc într-un recipient cu apă înainte de a le congela.

Mazărea, bucățile de castravete, frunzele de salată sau plantele aromatice sunt așezate în boluri, forme pentru prăjituri ori găleți de dimensiuni mici, după care recipientele sunt puse în congelator până când apa se transformă într-un bloc de gheață.

Găinile se răcoresc în timp ce își caută hrana

În zilele cu temperaturi foarte ridicate, blocul de gheață este scos din congelator și așezat în spațiul unde stau păsările.

Pe măsură ce ciugulesc legumele și verdețurile prinse în gheață, găinile se răcoresc și își procură hrana într-un mod care le stimulează comportamentul natural. În același timp, faptul că trebuie să depună efort pentru a ajunge la alimente le ține ocupate și contribuie la reducerea plictiselii.

Specialiștii recomandă prudență

Cei care folosesc această metodă sunt sfătuiți să nu transforme gustările înghețate în hrana principală a păsărilor. Acestea trebuie oferite doar ca supliment alimentar, fără a înlocui alimentația zilnică.

Totodată, în perioadele cu temperaturi extreme, găinile trebuie să aibă în permanență apă proaspătă la dispoziție și acces la locuri umbrite, pentru a putea suporta mai ușor efectele caniculei.

O combinație între hidratare, un adăpost ferit de razele directe ale soarelui și aceste gustări congelate poate contribui la creșterea confortului păsărilor chiar și în cele mai fierbinți zile ale verii.

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