Fenomen îngrijorător pe litoral, zeci de delfini morți descoperiți de la începutul anului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:03

Tot mai mulți delfini sunt descoperiți fără viață pe țărmul Mării Negre, iar fenomenul începe să ridice semne de întrebare în rândul cercetătorilor și organizațiilor de mediu. De la începutul anului au fost raportate 82 de cazuri, o creștere semnificativă față de anul precedent, ceea ce îi determină pe specialiști să analizeze mai multe cauze posibile.

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