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Lumea Animalelor· 2 min citire

Fenomen îngrijorător pe litoral, zeci de delfini morți descoperiți de la începutul anului

Delfini. Foto: Profimedia

Delfini. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:03

Tot mai mulți delfini sunt descoperiți fără viață pe țărmul Mării Negre, iar fenomenul începe să ridice semne de întrebare în rândul cercetătorilor și organizațiilor de mediu. De la începutul anului au fost raportate 82 de cazuri, o creștere semnificativă față de anul precedent, ceea ce îi determină pe specialiști să analizeze mai multe cauze posibile.

Printre ipotezele luate în calcul se numără activitățile de pescuit, traficul naval intens, dar și posibile boli care ar putea afecta populația de cetacee din zonă.

Mai multe cazuri înregistrate în ultimele zile

Situația pare să se fi accentuat în ultimele zile, când pe litoralul românesc au fost descoperite cinci exemplare de delfini fără viață.

În contrast cu aceste cazuri, a existat și un episod izolat în care un pui de delfin ajuns pe țărm a fost salvat după intervenția unui turist, care l-a ajutat să revină în larg.

Specialiștii atrag însă atenția că astfel de intervenții sunt rare, în contextul creșterii numărului de animale eșuate pe plaje.

Cauze posibile analizate de experți

Biologii marini și experții din domeniul faunei marine încearcă să stabilească exact factorii care duc la această situație. Una dintre ipotezele principale este legată de intensificarea activităților de pescuit în Marea Neagră.

În același timp, pescarii indică drept factor de risc plasele de pescuit, care pot deveni periculoase pentru delfini în timpul capturării peștilor, ducând la accidente fatale.

Alte scenarii luate în considerare

Pe lângă pescuit, cercetătorii analizează și alte posibile cauze, inclusiv impactul traficului naval, poluarea sau apariția unor boli în rândul populației de cetacee.

Lipsa unei concluzii clare face ca fenomenul să rămână, deocamdată, unul deschis investigațiilor, în condițiile în care numărul cazurilor continuă să crească de la începutul anului.

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