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Actual· 1 min citire
Realitatea PLUS: „Acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa postului și a telespectatorilor sunt inacceptabile”
Foto/Arhivă
Realitatea PLUS a fost și va rămâne televiziunea care oferă dreptul la exprimare tuturor vocilor importante din spațiul public. Am făcut acest lucru și în cazul domnului Călin Georgescu, fără condiționari și fără compromisuri, din respect pentru dreptul publicului de a fi informat.
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