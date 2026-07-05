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Justitie· 1 min citire

Fostul ministru Radu Marinescu, mesaj de Ziua Justiției: „Dreptatea și adevărul trebuie să ne unească”

Fostul ministru Radu Marinescu

Fostul ministru Radu Marinescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 13:12

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, transmite un mesaj amplu cu ocazia Zilei Justiției, subliniind cât de lung a fost drumul României de la dictatură la un stat de drept funcțional. Marinescu spune că progresul nu ar fi fost posibil fără reformele din sistemul judiciar, care au consolidat instituțiile și au garantat independența magistraților.

Marinescu afirmă că justiția din România este astăzi „independentă, europeană și consolidată instituțional”, protejând drepturile și libertățile cetățenilor. Totuși, fostul ministru atrage atenția că sistemul are în continuare nevoie de modernizare.

Marinescu subliniază că toate profesiile juridice contribuie zilnic la înfăptuirea actului de justiție și că dialogul, profesionalismul și echilibrul sunt esențiale pentru continuarea reformelor.

Justiția trebuie să rămână independentă

„Dreptatea și adevărul trebuie să ne unească, nu să ne dezbine”, spune fostul ministru, insistând că justiția trebuie să rămână imparțială și obiectivă pentru a livra „adevărul juridic necesar statului de drept”.

Marinescu încheie cu un mesaj simbolic: „La mulți ani Justiției și profesioniștilor săi!”

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