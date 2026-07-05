Fostul ministru Radu Marinescu, mesaj de Ziua Justiției: „Dreptatea și adevărul trebuie să ne unească”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 13:12

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, transmite un mesaj amplu cu ocazia Zilei Justiției, subliniind cât de lung a fost drumul României de la dictatură la un stat de drept funcțional. Marinescu spune că progresul nu ar fi fost posibil fără reformele din sistemul judiciar, care au consolidat instituțiile și au garantat independența magistraților.

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