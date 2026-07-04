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Justitie· 1 min citire

Radu Marinescu atacă blocajul privind formarea guvernului: „Justiția nu este capturată, ci constant atacată”

Radu Marinescu

Radu Marinescu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 21:52

Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj dur cu privire la blocajul politic actual, avertizând că absența unui guvern cu puteri depline afectează direct reformele din sistemul judiciar.

Într-o postare publică, Marinescu a explicat că guvernul interimar nu poate iniția politici noi, materializate prin proiecte de lege sau ordonanțe de urgență, ceea ce blochează o serie de inițiative esențiale.

Fostul ministru susține că România se află într-un „veritabil conflict deschis cu justiția”, declanșat, spune el, de o parte a clasei politice și de instrumentele de comunicare publică asociate acesteia. El a subliniat că fenomenul este „evident pentru oricine accesează platformele publice”.

Marinescu avertizează că acest blocaj riscă să erodeze statul de drept și rezultatele obținute anterior în justiție, care au condus la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și la recunoașterea sistemului judiciar românesc ca fiind pe deplin integrat în arhitectura europeană.

„Din 2025 justiția este nu capturată ci constant atacată și e cazul să încetăm conflictul și să readucem în prim plan dialogul instituțional.

Soluția? Guvern deplin, cu politici publice conținând soluții identificate în dialog și cooperare cu sistemul judiciar, nu împotriva acestuia.”, a conchis Radu Marinescu.

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