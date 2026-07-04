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Justitie· 1 min citire
Radu Marinescu atacă blocajul privind formarea guvernului: „Justiția nu este capturată, ci constant atacată”
Radu Marinescu
Fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj dur cu privire la blocajul politic actual, avertizând că absența unui guvern cu puteri depline afectează direct reformele din sistemul judiciar.
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