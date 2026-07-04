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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA în trei dosare - SURSE

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 17:33
SursăRealitatea PLUS

Scandalurile din jurul premierului demis se amplifică. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la DNA să dea explicații în trei dosare diferite, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS din surse apropiate anchetelor.

Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea da explicații în fața procurorilor DNA în trei dosare.

Dosarul lui Ciucu

Primul dosar îl are în prim-plan pe unul dintre apropiații și susținătorii lui Ilie Bolojan, primarul capitalei Ciprian Ciucu. Este un dosar referitor la campania electorală pentru Primăria Capitalei și finanțarea acesteia, care a fost susținută de către Ilie Bolojan.

Dosarul Oanei Gheorghiu

Al doilea dosar în care Ilie Bolojan ar putea ajunge la DNA pentru audieri, în calitate de martor sau pentru clarificarea unor aspecte legate de cauză, este cel în care este implicată Oana Gheorghiu, unul dintre cei mai noi membri ai Partidului Național Liberal.

În acest caz, fostul șef al Agenției pentru Digitalizarea României a depus o plângere susținând că Gheorghiu ar fi influențat anumite contracte cu un grup german. În acest context, Ilie Bolojan ar putea fi chemat în fața procurorilor DNA pentru a fi audiat.

Dosarul lui Viorel Pașca

Un al treilea dosar în care premierul ar putea fi chemat în fața procurorilor DNA este cel în care este implicat Viorel Pașca, cel care a avut legătură cu azilele groazei, după cum au fost denumite.

Bolojan a respins orice legătură cu Pașca, însă există documente oficiale semnate de către premier din perioada în care acesta era conducea Consiliul Județean Bihor. De asemenea, există două rapoarte care arată mai multe laude venite din partea lui Ilie Bolojan cu privire la întreaga activitate a lui Pașca.

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