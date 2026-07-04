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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA în trei dosare - SURSE
Publicat4 iul. 2026, 17:33
SursăRealitatea PLUS
Scandalurile din jurul premierului demis se amplifică. Ilie Bolojan ar putea fi chemat la DNA să dea explicații în trei dosare diferite, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS din surse apropiate anchetelor.
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