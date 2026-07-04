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Politica· 2 min citire
Ministrul care a jignit interesul național, ținut în funcție. Andras Demeter continuă să semneze numiri controversate
Publicat4 iul. 2026, 12:57
Actualizat4 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS
Ministrul UDMR care a jignit interesul național este și acum în Guvern! Deși și-a anunțat demisia de onoare, Andras Demeter a rămas ministru al Culturii. Iar asta pentru că Ilie Bolojan, premierul demis, nu a înaintat demisia sa către președintele Nicușor Dan ca acesta să semneze ordinul de eliberare din funcție.
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