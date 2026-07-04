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Politica· 2 min citire

Ministrul care a jignit interesul național, ținut în funcție. Andras Demeter continuă să semneze numiri controversate

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 12:57
Actualizat4 iul. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS

Ministrul UDMR care a jignit interesul național este și acum în Guvern! Deși și-a anunțat demisia de onoare, Andras Demeter a rămas ministru al Culturii. Iar asta pentru că Ilie Bolojan, premierul demis, nu a înaintat demisia sa către președintele Nicușor Dan ca acesta să semneze ordinul de eliberare din funcție.

Între timp, ministrul continuă să semneze ordine importante. Trei manageri au fost schimbați din funcție.

Ministrul lui Bolojan, ținut în guvern după ce a jignit România

Au trecut mai bine de cinci săptămâni de la momentul în care András Demeter și-a anunțat demisia de onoare. Gestul a venit după apariția unei înregistrări audio care a provocat un scandal public uriaș. Inclusiv propriul partid i-a cerut demisia din Guvern.

„Dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag **** în interesul național, pentru că eu sunt ungur!”, zicea acesta.

Cu toate acestea, Demeter este și astăzi ministrul Culturii. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, demisia sa nu a fost înaintată de premierul demis Ilie Bolojan către președintele Nicușor Dan pentru emiterea decretului de eliberare din funcție. Chiar András Demeter a declarat că, din câte știe, documentul nu a plecat de la Palatul Victoria.

Cu toate acestea, ministrul demisionar al Culturii a continuat să semneze ordine importante. Trei manageri ai unor instituții publice de cultură au fost dați afară, ca urmare a evaluării anuale, iar Andras Demeter a numit în locul lor interimari.

Printre aceștia, Bogdan Gheorghiu, fostul ministru PNL al Culturii, a primit postul de manager interimar al Operei Naționale din Cluj-Napoca, la scurt timp după ce a rămas fără funcția de interimar al Bibliotecii Naționale.

Iar la Teatrul Oleg Danosvki din Constanța a fost numit interimar Silviu Cristian Albu, soțul fostei șefe DIICOT, procuroarea Alina Albu.

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