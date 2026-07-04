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Politica· 1 min citire
Protest în fața primăriei. Oamenii cer demisia lui Fritz
Protest la Timișoara
Publicat4 iul. 2026, 11:01
SursăRealitatea PLUS
Revoltă la Timișoara! Oamenii au ieșit în stradă și cer demisia primarului Dominic Fritz, după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.
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