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Politica· 1 min citire

Protest în fața primăriei. Oamenii cer demisia lui Fritz

Protest la Timișoara

Protest la Timișoara

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 11:01
SursăRealitatea PLUS

Revoltă la Timișoara! Oamenii au ieșit în stradă și cer demisia primarului Dominic Fritz, după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Protest la Timișoara

Manifestul oamenilor vine după ce edilul din Timișoara nu a anunțat că se retrage de la primărie, în urma scandalului privind conflictul de interese.

Cu pancarte și scandări, manifestanții susțin că decizia instanței trebuie respectată și cer plecarea primarului din funcție.

De cealaltă parte, Dominic Fritz spune că nu va demisiona și anunță că va merge mai departe cu o acțiune la CEDO.

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