Protest în fața primăriei. Oamenii cer demisia lui Fritz

Publicat 4 iul. 2026, 11:01 Sursă Realitatea PLUS

Revoltă la Timișoara! Oamenii au ieșit în stradă și cer demisia primarului Dominic Fritz, după ce acesta a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.

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