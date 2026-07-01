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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz: „Nu sunt spion german. Ar fi ales și ei un Popescu!”
Dominic Fritz
Publicat1 iul. 2026, 18:13
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz a negat acuzațiile apărute în presă conform cărora ar fi un spion german. Liderul USR i-a luat apărarea și lui Siegfried Mureșan. Fritz a declarat că: "social-democrații golesc găleți de venin" în capul celui propus de Bolojan pentru funcția de premier.
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