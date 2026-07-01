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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz: „Nu sunt spion german. Ar fi ales și ei un Popescu!”

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 18:13
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz a negat acuzațiile apărute în presă conform cărora ar fi un spion german. Liderul USR i-a luat apărarea și lui Siegfried Mureșan. Fritz a declarat că: "social-democrații golesc găleți de venin" în capul celui propus de Bolojan pentru funcția de premier.

Dominic Fritz: „PSD golește găleți cu venin în capul lui Siegfried Mureșan!”

„Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alții mă întreabă direct dacă sunt spion.

Fraților, vă sigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz.

La fel e în cazul domnului Mureșan. Extremiștii împreună cu PSD golesc găleți de venin naționalist în capul lui, pentru că prenumele lui e Siegfried și are mama săsoaică...”, a zis Fritz.

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