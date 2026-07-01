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Politica· 1 min citire
Ciucu pleacă în concediu în timp ce Bucureștiul e sub ape. I-a fost ridicată interdicția de a părăsi țara
Ciprian Ciucu
Publicat1 iul. 2026, 15:32
SursăRealitatea PLUS
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a obținut în instanță permisiunea de a părăsi temporar România pentru a merge în concediu în Portugalia, asta deși Capitala este inundată, iar meteorologii anunță un nou episod de vreme rea, conform Realitatea PLUS.
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