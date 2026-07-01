Ciucu pleacă în concediu în timp ce Bucureștiul e sub ape. I-a fost ridicată interdicția de a părăsi țara

Publicat 1 iul. 2026, 15:32 Sursă Realitatea PLUS

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a obținut în instanță permisiunea de a părăsi temporar România pentru a merge în concediu în Portugalia, asta deși Capitala este inundată, iar meteorologii anunță un nou episod de vreme rea, conform Realitatea PLUS.

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