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Politica· 1 min citire

Ciucu pleacă în concediu în timp ce Bucureștiul e sub ape. I-a fost ridicată interdicția de a părăsi țara

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 15:32
SursăRealitatea PLUS

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a obținut în instanță permisiunea de a părăsi temporar România pentru a merge în concediu în Portugalia, asta deși Capitala este inundată, iar meteorologii anunță un nou episod de vreme rea, conform Realitatea PLUS.

Decizia vine în timp ce edilul se află sub control judiciar într-un dosar DNA în care este acuzat de luare de mită, măsură dispusă de procurori și contestată anterior de acesta. Instanța a admis plângerea formulată împotriva ordonanței DNA din 29 iunie 2026 și i-a permis plecarea din țară în perioada 3-12 iulie 2026.

Primarul Capitalei pleacă în concediu în plin scandal

Decizia instanței vine într-un moment extrem de tensionat pentru București. Capitala se confruntă cu urmările vremii severe, cu probleme în trafic, intervenții în teren și noi prognoze de instabilitate atmosferică. Cu toate acestea, Ciprian Ciucu a decis să plece în concediul achiziționat pe 10 iunie 2026, înainte de decizia privind plecarea din țară. Soluția instanței este definitivă.

Ciprian Ciucu se află sub control judiciar într-un dosar DNA, după ce procurorii anticorupție au anunțat acuzații de luare de mită legate de perioada în care acesta era primar al Sectorului 6. Primarul Capitalei a contestat măsura, însă Tribunalul București a respins anterior contestația privind controlul judiciar.

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