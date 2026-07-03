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Politica· 1 min citire

Miruță, dezvăluiri despre ROMATSA dacă nu se ajunge la un acord cu Pfizer: „Va primi bani de la buget”

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor (foto: Inquam Photos)

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 22:24
Actualizat3 iul. 2026, 22:26

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat care este planul autorităților pentru ROMATSA în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer în privința creanței de peste 3,4 miliarde de lei.

„Ministrul de finanțe va purta discuții cu cei de la Pfizer (...) ROMATSA nu are decât o singură vină, că are bani în conturi”, a declarat Miruță la un post TV.

Potrivit lui Miruță, „nu se poate ca ROMATSA să nu continue activitatea”, iar în actualele condiții regia mai poate funcționa încă șase-opt săptămâni. „Apoi, fie va primi bani de la buget, fie se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer”, a precizat ministrul interimar al Transporturilor.

Criza de la ROMATSA

ROMATSA a anunțat joi că a fost notificată de EUROCONTROL în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei.

Regia a precizat că nu este parte în litigiu, însă veniturile sale sunt afectate prin mecanismul de colectare administrat de EUROCONTROL.

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