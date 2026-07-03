Miruță, dezvăluiri despre ROMATSA dacă nu se ajunge la un acord cu Pfizer: „Va primi bani de la buget”

Publicat 3 iul. 2026, 22:24 Actualizat 3 iul. 2026, 22:26

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat care este planul autorităților pentru ROMATSA în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer în privința creanței de peste 3,4 miliarde de lei.

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