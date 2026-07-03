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Politica· 1 min citire
Miruță, dezvăluiri despre ROMATSA dacă nu se ajunge la un acord cu Pfizer: „Va primi bani de la buget”
Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor (foto: Inquam Photos)
Publicat3 iul. 2026, 22:24
Actualizat3 iul. 2026, 22:26
Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat care este planul autorităților pentru ROMATSA în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Pfizer în privința creanței de peste 3,4 miliarde de lei.
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