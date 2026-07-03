Merz schimbă regulile în Germania: taxe reduse, pensionare la 70 de ani și modificări ale concediului medical

Coaliția de guvernare din Germania, formată din CDU, CSU și SPD, și condusă de cancelarul Merz, a prezentat joi un pachet amplu de reforme menit să relanseze economia țării, aflată în stagnare de mai mult timp, o situație care a alimentat ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD în sondaje.
După șapte ore de negocieri, coaliția a convenit asupra a 34 de măsuri care vizează fiscalitatea, piața muncii și sistemul de pensii. Cea mai importantă schimbare: vârsta de pensionare va crește treptat până la 70 de ani, până la începutul anilor 2090, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii pe fondul îmbătrânirii populației.
Ce a declarat cancelarul Merz
„Lucrăm pentru a spori flexibilitatea întreprinderilor noastre. Lucrăm pentru a reduce birocrația. Lucrăm pentru a proteja statul nostru social și lucrăm pentru a ușura povara asupra angajaților și companiilor prin reducerea impozitelor”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, la Berlin, prezentând „Programul pentru relansare și ocuparea forței de muncă”, relatează Euronews.
Ministrul Muncii, Bärbel Bas (SPD), a numit pachetul privind pensiile o „capodoperă”, iar Merz a promis punerea rapidă în aplicare a măsurilor: „Eșecul nu este o opțiune.”
Măsurile-cheie ale reformei
Impozitul pe venit: familiile cu venituri mici și medii vor avea, în medie, cu aproximativ 600 de euro mai mult pe an; cota maximă de 42% rămâne, dar se va aplica doar veniturilor peste 70.000 de euro
Impozit pe veniturile mari: cotă de 45% pentru venituri anuale de 250.000 de euro și 47% pentru cele peste 280.000 de euro
Reducerea fiscală totală: aproximativ 10 miliarde de euro pe an
Piața muncii: mai multe opțiuni pentru contracte pe durată determinată și program de lucru duminical extins
Concedii medicale: eliminarea cererilor telefonice și obligativitatea certificatului medical din prima zi de absență
Locuințe: interzicerea naționalizării companiilor de locuințe, pentru reducerea incertitudinii investitorilor
Pensii: creșterea treptată a vârstei de pensionare (actual 65-67 ani) până la 70 de ani, conform recomandărilor unei comisii de experți
Reforma pensiilor, punctul cel mai sensibil
Comisia de experți, reunită zilnic din ianuarie, a propus și investirea contribuțiilor obligatorii pe piața bursieră pentru protejarea fondului de pensii, precum și extinderea contribuțiilor obligatorii la funcționari publici și lucrători independenți, scrie The Guardian.
Cea mai controversată propunere vizează eliminarea dreptului celor cu 45 de ani vechime în muncă de a se pensiona la 63 de ani fără reducerea pensiei, măsură criticată pentru că ar penaliza persoanele din meserii solicitante fizic și slab plătite, precum constructorii sau îngrijitorii.
„Niciun cetățean nu trebuie să-și facă griji”, a asigurat Merz, susținând că reforma va proteja contractul social între generații și va oferi tinerilor „un motiv de optimism”.
Divergențe în coaliție și reacția AfD
Cele mai tensionate discuții dintre CDU/CSU și SPD au vizat fiscalitatea: social-democrații au cerut contribuții mai mari din partea persoanelor înstărite, în timp ce creștin-democrații au respins, în principiu, majorările de impozite.
Guvernul speră să adopte pachetul înainte de vacanța parlamentară de vară, deși reformele trebuie încă dezbătute și votate în parlament. Executivul mizează și pe efectul politic al reformelor, în contextul în care AfD conduce sondajele naționale de luni de zile, înaintea alegerilor regionale din septembrie în Saxonia-Anhalt, Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală.