Merz schimbă regulile în Germania: taxe reduse, pensionare la 70 de ani și modificări ale concediului medical

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 19:40

Coaliția de guvernare din Germania, formată din CDU, CSU și SPD, și condusă de cancelarul Merz, a prezentat joi un pachet amplu de reforme menit să relanseze economia țării, aflată în stagnare de mai mult timp, o situație care a alimentat ascensiunea partidului de extremă dreapta AfD în sondaje.

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