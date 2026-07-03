Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
NATO pregătește un ajutor militar uriaș pentru Ucraina. Miza ajunge la 140 de miliarde de euro
Volodimir Zelenski și Mark Rutte. Foto: Profimedia
Publicat3 iul. 2026, 18:50
SursăAgerpres
Statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja la summitul Alianței săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârșitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și din nou aceeași sumă anul viitor, așadar 140 de miliarde de euro, au declarat vineri surse diplomatice citate de agențiile AFP și dpa.
Citește și
- 20:17O țară țară de la granița Rusiei bate la ușa NATO. Moscova primește o veste proastă
- 19:40Merz schimbă regulile în Germania: taxe reduse, pensionare la 70 de ani și modificări ale concediului medical
- 19:10Miliardarul lui Trump îl acuză pe Papa Leon că este agent chinez
- 19:10UE sancționează șase ruși acuzați de implicare în moartea lui Navalnîi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News