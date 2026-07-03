NATO pregătește un ajutor militar uriaș pentru Ucraina. Miza ajunge la 140 de miliarde de euro

Publicat 3 iul. 2026, 18:50 Sursă Agerpres

Statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja la summitul Alianței săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârșitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și din nou aceeași sumă anul viitor, așadar 140 de miliarde de euro, au declarat vineri surse diplomatice citate de agențiile AFP și dpa.

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