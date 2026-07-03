Miliardarul lui Trump îl acuză pe Papa Leon că este agent chinez

Publicat 3 iul. 2026, 19:10 Sursă CNN

O declarație făcută de unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria tehnologiei a provocat reacții puternice. Peter Thiel, miliardar apropiat de Trump și cofondator al companiei Palantir, a susținut că Papa Leon al XIV-lea ar acționa în interesul Partidului Comunist Chinez, după ce Suveranul Pontif a cerut reguli internaționale mai stricte privind dezvoltarea inteligenței artificiale.

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