Miliardarul lui Trump îl acuză pe Papa Leon că este agent chinez

O declarație făcută de unul dintre cei mai cunoscuți oameni din industria tehnologiei a provocat reacții puternice. Peter Thiel, miliardar apropiat de Trump și cofondator al companiei Palantir, a susținut că Papa Leon al XIV-lea ar acționa în interesul Partidului Comunist Chinez, după ce Suveranul Pontif a cerut reguli internaționale mai stricte privind dezvoltarea inteligenței artificiale.
Afirmația a fost făcută în timpul unui discurs susținut de Thiel la Aspen, în statul american Colorado, și a fost relatată de CNN. Omul de afaceri a susținut că poziția exprimată recent de Vatican în privința inteligenței artificiale riscă să afecteze avantajul tehnologic al Statelor Unite.
Peter Thiel l-a acuzat pe Papa Leon că servește interesele Chinei
În intervenția sa, cofondatorul Palantir a mers mult mai departe decât o simplă critică la adresa poziției Vaticanului.
Peter Thiel l-a acuzat pe Papa Leon al XIV-lea că acționează ca agent al Partidului Comunist Chinez, considerând că apelul pontifului pentru o reglementare globală a inteligenței artificiale ar favoriza Beijingul în competiția tehnologică mondială.
Declarația a atras imediat atenția, atât prin gravitatea acuzației, cât și prin persoana căreia îi era adresată.
Documentul Vaticanului care a declanșat reacția
Nemulțumirea miliardarului are la bază documentul papal intitulat „Magnifica Humanitas”, publicat în luna mai.
În acest document, Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra riscurilor pe care le implică dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și susține că această tehnologie ar trebui supusă unei reglementări internaționale stricte.
Potrivit lui Peter Thiel, o astfel de abordare ar avantaja China.
El a argumentat că cetățenii americani ar putea respecta îndemnurile morale venite din partea Vaticanului, în timp ce autoritățile chineze nu ar ține cont de aceste recomandări. În opinia sa, o asemenea diferență de abordare ar putea afecta, pe termen mediu, poziția Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale, tehnologie utilizată inclusiv în dezvoltarea capacităților militare.
Reacția publicului și răspunsul Vaticanului
Afirmațiile făcute de Peter Thiel au provocat râsete în rândul celor prezenți la evenimentul organizat în Colorado.
După apariția declarațiilor, Vaticanul a fost întrebat despre acuzațiile lansate de miliardar, însă reprezentanții Sfântului Scaun au refuzat să le comenteze.