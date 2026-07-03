UE deschide un nou proces de negocieri cu Ucraina și Moldova. Ungaria cedează după înfrângerea lui Orban

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:18

Țările membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să demareze procesul de deschidere a celui de-al șaselea grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova, dedicat relațiilor externe. Ceremonia oficială este programată pentru 14 iulie.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uenegocieriucrainaMoldova