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Extern· 2 min citire
UE deschide un nou proces de negocieri cu Ucraina și Moldova. Ungaria cedează după înfrângerea lui Orban
UE și Ucraina
Țările membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să demareze procesul de deschidere a celui de-al șaselea grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova, dedicat relațiilor externe. Ceremonia oficială este programată pentru 14 iulie.
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