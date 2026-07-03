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UE deschide un nou proces de negocieri cu Ucraina și Moldova. Ungaria cedează după înfrângerea lui Orban

UE și Ucraina

UE și Ucraina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 16:18

Țările membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să demareze procesul de deschidere a celui de-al șaselea grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova, dedicat relațiilor externe. Ceremonia oficială este programată pentru 14 iulie.

Decizia de a debloca acest cluster reprezintă un nou pas în procesul de aderare al celor două state candidate și reflectă schimbarea treptată a poziției Ungariei, în urma victoriei electorale zdrobitoare a lui Péter Magyar asupra lui Viktor Orban, potrivit Euronews.

Presiune pentru accelerarea procesului

Comisia Europeană și Ucraina au insistat ca toate cele cinci grupuri de negocieri rămase să fie deschise înainte de vacanța de vară, pentru a demonstra voința politică de accelerare a aderării. Până acum, Budapesta a rezistat presiunilor de a debloca simultan toate clusterele rămase cu Ucraina, invocând motive politice interne.

Abordarea treptată a Irlandei dă roade

Președinția irlandeză a Consiliului UE, preluată la 1 iulie, a adoptat o strategie mai pragmatică: deschiderea treptată, pe rând, a câte unui cluster de negocieri. Metoda pare să funcționeze, Ungaria a acceptat, alături de celelalte 26 de state membre, deschiderea celui de-al șaselea cluster, care acoperă relațiile externe, politica externă și securitatea, considerat mai puțin sensibil decât alte domenii de politici.

Ce urmează

Decizia adoptată vineri este legată de aprobarea „scrisorii de evaluare”, document care încheie oficial examinarea analitică a legislației unei țări candidate în raport cu cadrul juridic al UE. Calendarul următorilor pași arată astfel:

Miercurea viitoare: o scrisoare de invitație urmează să fie aprobată la reuniunea ambasadorilor UE, ca punct necontroversat de pe agendă

Luni, 13 iulie: este așteptată aprobarea poziției UE privind finalizarea deschiderii celui de-al șaselea cluster

Marți, 14 iulie: are loc deschiderea oficială, în cadrul unei conferințe dedicate

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