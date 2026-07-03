Generalul influent al Gărzii Revoluționare, reapare în public la funeraliile liderului suprem al Iranului. Ce rol are în noua conducere de la Teheran

Publicat 3 iul. 2026, 15:05 Actualizat 3 iul. 2026, 15:17

Generalul Ahmad Vahidi, una dintre cele mai influente figuri militare ale Iranului, a fost văzut în public pentru prima dată după mai multe luni, participând la funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei. Reapariția sa alimentează speculațiile privind rolul pe care îl joacă în actuala conducere a Republicii Islamice și în negocierile privind viitorul conflictului din regiune.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Ali Khameneirazboi iran israel