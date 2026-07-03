Generalul influent al Gărzii Revoluționare, reapare în public la funeraliile liderului suprem al Iranului. Ce rol are în noua conducere de la Teheran

Generalul Ahmad Vahidi, una dintre cele mai influente figuri militare ale Iranului, a fost văzut în public pentru prima dată după mai multe luni, participând la funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei. Reapariția sa alimentează speculațiile privind rolul pe care îl joacă în actuala conducere a Republicii Islamice și în negocierile privind viitorul conflictului din regiune.
Ahmad Vahidi reapare după luni de absență
Prezența generalului Ahmad Vahidi la ceremoniile funerare dedicate fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a atras atenția observatorilor internaționali.
Generalul nu mai fusese văzut în public din luna februarie, înaintea escaladării conflictului din regiune, iar reapariția sa este interpretată ca un semnal privind consolidarea influenței sale în cercurile de putere de la Teheran.
Ceremoniile funerare au reunit numeroși oficiali iranieni și delegații străine, într-un moment extrem de sensibil pentru politica internă și externă a Iranului.
Cine este Ahmad Vahidi
Ahmad Vahidi este general de brigadă și unul dintre veteranii sistemului politico-militar iranian, cu o carieră de zeci de ani în cadrul Gărzii Revoluționare Islamice, cea mai puternică structură militară a Republicii Islamice.
De-a lungul timpului, acesta a ocupat funcții importante în domeniul apărării și securității și este considerat un apropiat al cercului restrâns care influențează deciziile strategice ale regimului iranian.
În acest an, Vahidi a fost promovat la conducerea Gărzii Revoluționare, după moartea fostului comandant în contextul conflictului militar.
Un personaj-cheie în politica de securitate a Iranului
Experții în securitate susțin că Ahmad Vahidi are un rol important atât în coordonarea răspunsului militar al Iranului, cât și în definirea poziției oficiale privind negocierile cu Statele Unite.
Potrivit mai multor analiști, generalul face parte din cercul apropiat al actualei conduceri iraniene și participă la deciziile privind strategia militară și diplomatică a țării.
În același timp, Garda Revoluționară aflată sub conducerea sa controlează una dintre cele mai puternice capacități militare ale Iranului, inclusiv programul de rachete balistice și forțele navale din Golful Persic.
Controverse și acuzații internaționale
Numele lui Ahmad Vahidi este asociat de ani de zile cu mai multe controverse pe plan internațional.
Acesta este acuzat de autoritățile argentiniene că ar fi avut un rol în atentatul asupra centrului comunității evreiești din Buenos Aires din 1994, acuzații pe care Iranul le-a respins constant.
De asemenea, organizații internaționale pentru drepturile omului îl leagă de coordonarea măsurilor de reprimare a protestelor interne desfășurate în Iran în ultimii ani.
Reapariția sa transmite un mesaj politic
Participarea lui Ahmad Vahidi la funeraliile fostului lider suprem este privită ca o demonstrație de continuitate și de forță din partea conducerii iraniene.
Analiștii consideră că apariția generalului într-un moment atât de delicat reflectă influența tot mai mare a Gărzii Revoluționare în procesul decizional al statului iranian, într-o perioadă marcată de tensiuni regionale, negocieri internaționale și incertitudini privind viitorul conducerii de la Teheran.