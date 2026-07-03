Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Miliardar acuzat de asasinarea unei jurnaliste. Proces după 8 ani de la asasinat

Jurnalista ucisă

Jurnalista ucisă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat3 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

Moștenitorul imperiului Hilton din Malta se află în centrul unui proces care zguduie Europa. Yorgen Fenech este acuzat că a plătit 150.000 de euro pentru asasinarea unei jurnaliste. Procesul a fost reluat după aproape 8 ani de la moartea femeii.

Moștenitorul imperiului Hilton din Malta, acuzat de crimă

Procesul lui Yorgen Fenech, moștenitor al imperiului care deține inclusiv Hilton Malta, a început la Tribunalul din Valletta, la aproape opt ani de la asasinarea jurnalistei de investigație Daphne Caruana Galizia. Omul de afaceri, în vârstă de 44 de ani, este acuzat că a comandat și finanțat crima, însă pledează nevinovat. Procurorii susțin că jurnalista a fost ucisă după ce o bombă ascunsă sub scaunul șoferului, într-o cutie de pantofi pentru copii, a fost detonată de la distanță printr-un mesaj text.

Potrivit anchetei, Fenech ar fi plătit 150.000 de euro pentru asasinat, de teamă că Daphne Caruana Galizia urma să publice noi dezvăluiri despre el și familia sa. În registrul autorităților există inclusiv înregistrări secrete furnizate de un martor cheie, care întăresc suspiciunile.

Până acum, șase persoane au fost condamnate în dosar, iar procurorii cer pentru Yorgen Fenech pedeapsa cu închisoarea pe viață.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

crimamostenitor hiltonjurnalista ucisa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe