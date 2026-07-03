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Extern· 1 min citire
Miliardar acuzat de asasinarea unei jurnaliste. Proces după 8 ani de la asasinat
Jurnalista ucisă
Publicat3 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Moștenitorul imperiului Hilton din Malta se află în centrul unui proces care zguduie Europa. Yorgen Fenech este acuzat că a plătit 150.000 de euro pentru asasinarea unei jurnaliste. Procesul a fost reluat după aproape 8 ani de la moartea femeii.
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