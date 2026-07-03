Miliardar acuzat de asasinarea unei jurnaliste. Proces după 8 ani de la asasinat

Publicat 3 iul. 2026, 10:37 Sursă Realitatea PLUS

Moștenitorul imperiului Hilton din Malta se află în centrul unui proces care zguduie Europa. Yorgen Fenech este acuzat că a plătit 150.000 de euro pentru asasinarea unei jurnaliste. Procesul a fost reluat după aproape 8 ani de la moartea femeii.

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