Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Incident grav la New York: un bărbat a murit după ce și-a dat foc lângă sediul ONU. De ce a recurs la gestul extrem
Sediul ONU New York / Profimedia
Un bărbat a murit la New York, după ce și-a dat foc în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite. Activiștii și o agenție de presă a tibetanilor aflați în exil susțin că acesta era tibetan și că gestul a fost un protest pentru independența Tibetului.
Citește și
- 09:49Franța pregătește interzicerea țigărilor pentru generațiile tinere. Măsura vizează persoanele născute după 2009
- 09:36Aliații europeni au acoperit “în mare măsură golurile lăsate de SUA” în planurile de apărare NATO. Anunțul comandatului suprem al forțelor aliate
- 09:20Trump critică dur NATO într-un moment-cheie: „Este ridicol ce fac aliații noștri”
- 09:1416 frați salvați dintr-o casă a groazei. Copiii au fost ținuți izolați aproape patru ani, iar unii nu știau nici măcar să vorbească
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News