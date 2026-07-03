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Incident grav la New York: un bărbat a murit după ce și-a dat foc lângă sediul ONU. De ce a recurs la gestul extrem

Sediul ONU New York / Profimedia

Sediul ONU New York / Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:58

Un bărbat a murit la New York, după ce și-a dat foc în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite. Activiștii și o agenție de presă a tibetanilor aflați în exil susțin că acesta era tibetan și că gestul a fost un protest pentru independența Tibetului.

Poliția din New York a fost alertată joi, în jurul orei 18:30, ora locală (vineri, 01:30, ora României), printr-un apel la serviciul de urgență care anunța că un bărbat și-a dat foc în apropierea sediului ONU, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din New York, citat de Reuters.

Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost transportat la spital, însă medicii au constatat decesul acestuia. Potrivit poliției, ancheta este în desfășurare. Autoritățile nu au făcut publică identitatea victimei și, până în acest moment, nu au comunicat un posibil motiv al gestului.

Activist tibetan, identificat drept victima

Potrivit „Voice of Tibet”, publicație a comunității tibetane din exil, bărbatul decedat este un activist bibetan. Instituția media susține că acesta s-a autoincendiat în fața sediului ONU din New York, după ce a transmis în direct un mesaj prin care a cerut independența și unitatea Tibetului.

Site-ul local amNewYork relatează, de asemenea, că bărbatul lucra ca șofer Uber și a ajuns la locul incidentului având asupra sa un steag tibetan. Un coleg de-al victimei a declarat pentru aceeași publicație că activistul era profund nemulțumit de restricțiile impuse de guvernul chinez tibetanilor.

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