Incident grav la New York: un bărbat a murit după ce și-a dat foc lângă sediul ONU. De ce a recurs la gestul extrem

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 08:58

Un bărbat a murit la New York, după ce și-a dat foc în apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite. Activiștii și o agenție de presă a tibetanilor aflați în exil susțin că acesta era tibetan și că gestul a fost un protest pentru independența Tibetului.

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