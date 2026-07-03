Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Noi atacuri rusești în Ucraina: doi morți și opt răniți. Este zi de doliu la Kiev

Atac Ucraina/ Profimedia

Atac Ucraina/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:25

Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, soldate cu doi morți și opt răniți, potrivit autorităților ucrainene, citate de Reuters.

În regiunea Sumî, din nord-estul țării, o dronă a lovit o locuință, ucigând două persoane și rănind o alta, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov.

În orașul Krivoi Rog, din centrul Ucrainei, o rachetă rusească a lovit o zonă rezidențială, iar șapte persoane au fost rănite, potrivit șefului administrației militare locale, Oleksandr Vilkul.

Doliu la Kiev după atacurile rusești

Între timp, la Kiev, ziua de vineri a fost declarată zi de doliu în memoria celor 27 de persoane ucise în atacurile rusești de joi, unul dintre cele mai sângeroase bombardamente asupra capitalei ucrainene din ultimele luni.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că pagubele produse în oraș sunt estimate la aproximativ 3 milioane de dolari, iar mai multe clădiri au fost grav avariate.

Crucea Roșie din Ucraina a transmis, într-o postare pe platforma X, că depozitul său umanitar din Kiev a fost distrus în urma atacului. Organizația a precizat că aproximativ 320.000 de articole de ajutor umanitar au fost pierdute, ceea ce va afecta intervențiile de urgență și operațiunile umanitare din întreaga Ucraină.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarína Mathernová, a declarat că „Rusia a dezlănțuit iadul asupra Kievului” în cursul nopții și că atacurile au lovit inclusiv clădiri de cazare folosite de personal diplomatic. Diplomații nu au fost răniți, însă bunurile lor au fost afectate de incendiul izbucnit în urma bombardamentelor.

Autoritățile locale au anunțat că printre răniți se numără și copii, paramedici și șoferi ai unui serviciu de ambulanță.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ucrainaatac rusiaatac dronemortirazboi ucrainakievdoliu național

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe