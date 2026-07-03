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Extern· 2 min citire
Noi atacuri rusești în Ucraina: doi morți și opt răniți. Este zi de doliu la Kiev
Atac Ucraina/ Profimedia
Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, soldate cu doi morți și opt răniți, potrivit autorităților ucrainene, citate de Reuters.
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