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Extern· 1 min citire
Partidul anti-imigrație din Germania a ajuns numărul 1 în preferințele electoratului. Sondajul care îi dă bătăi de cap lui Merz
AfD. Foto: Profimedia
Publicat2 iul. 2026, 23:02
SursăAgerpres
Partidul antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) se menține în fruntea preferințelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliției de guvernare pierd teren, arată sondajul Deutschlandtrend, realizat pentru postul public ARD de institutul Intratest dimap, transmit agențiile de presă.
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