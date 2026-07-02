Partidul anti-imigrație din Germania a ajuns numărul 1 în preferințele electoratului. Sondajul care îi dă bătăi de cap lui Merz

Publicat 2 iul. 2026, 23:02 Sursă Agerpres

Partidul antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) se menține în fruntea preferințelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliției de guvernare pierd teren, arată sondajul Deutschlandtrend, realizat pentru postul public ARD de institutul Intratest dimap, transmit agențiile de presă.

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