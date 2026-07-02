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Extern· 1 min citire

Partidul anti-imigrație din Germania a ajuns numărul 1 în preferințele electoratului. Sondajul care îi dă bătăi de cap lui Merz

AfD. Foto: Profimedia

AfD. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 iul. 2026, 23:02
SursăAgerpres

Partidul antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) se menține în fruntea preferințelor electoratului, cu un avans de cinci puncte procentuale, în timp ce partidele coaliției de guvernare pierd teren, arată sondajul Deutschlandtrend, realizat pentru postul public ARD de institutul Intratest dimap, transmit agențiile de presă.

Blocul conservator CDU (Uniunea Creștin Democrată a cancelarului Friedrich Merz) - CSU (Uniunea Creștin Socială) este creditat cu 22% din intențiile de vot, în scădere cu un punct procentual față de sondajul precedent, în timp ce AfD rămâne la 27%.

Partidul Social Democrat (SPD), al doilea partid al coaliției, pierde un punct procentual, ajungând la 12%. În schimb, Verzii (15%) și Die Linke (Stânga) (11%) câștigă fiecare un punct procentual.

Partidul Liber Democrat, cotat cu 4% din intențiile de vot, continuă să se afle sub pragul de accedere în Bundestag.

Infratest dimap a intervievat un eșantion reprezentativ de 1.317 persoane cu drept de vot, de luni până miercuri, așadar înaintea anunțului privind planurile de reformă ale coaliției de guvernare. Marja de eroare a sondajului este de 2-3 puncte procentuale.

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