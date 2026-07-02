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Extern· 1 min citire
Român, în stare gravă după accidentul din Spania. Victima avea 36 de ani
Accident în Spania
Publicat2 iul. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS
Un român se află printre victimele accidentului grav de autocar din Spania. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe. Din primele date, bărbatul ar fi fost instructorul aflat lângă șofer și este în stare foarte gravă. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
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