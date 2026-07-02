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Român, în stare gravă după accidentul din Spania. Victima avea 36 de ani

Accident în Spania

Accident în Spania

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 iul. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS

Un român se află printre victimele accidentului grav de autocar din Spania. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Externe. Din primele date, bărbatul ar fi fost instructorul aflat lângă șofer și este în stare foarte gravă. Imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Un român, printre victimele autocarului ciocnit în Spania

Potrivit anchetei, șoferul autocarului este un bărbat de 36 de ani care luase permisul de conducere în urmă cu câteva zile.

Conform legilor din Spania, neavând suficientă experiență era însoțit de instructorul român.

Potrivit presei locale, starea conaționalului ar fi una foarte gravă.

Bărbatul s-ar fi rănit grav la picioare.

Accidentul s-a produs după ce șoferul a pierdut controlul direcției și s-a ciocnit de fațada unei clădiri. 46 de persoane au fost rănite.

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