Franța introduce un nou concediu plătit pentru părinți după nașterea sau adopția unui copil. Măsura vizează stimularea natalității

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 16:25

Franța face un nou pas în sprijinul familiilor și al creșterii natalității, prin introducerea unui concediu plătit destinat ambilor părinți după nașterea sau adopția unui copil. Noua măsură a intrat în vigoare miercuri și oferă posibilitatea mamelor și taților de a beneficia de o perioadă suplimentară de concediu remunerat, care poate fi utilizată flexibil.

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