Franța introduce un nou concediu plătit pentru părinți după nașterea sau adopția unui copil. Măsura vizează stimularea natalității

Franța face un nou pas în sprijinul familiilor și al creșterii natalității, prin introducerea unui concediu plătit destinat ambilor părinți după nașterea sau adopția unui copil. Noua măsură a intrat în vigoare miercuri și oferă posibilitatea mamelor și taților de a beneficia de o perioadă suplimentară de concediu remunerat, care poate fi utilizată flexibil.
Concediu plătit pentru ambii părinți
Noul concediu de naștere este disponibil atât în cazul nașterii, cât și al adopției unui copil și poate fi solicitat de ambii părinți. Acesta are o durată de una sau două luni și se adaugă beneficiilor deja existente în sistemul francez.
Părinții pot decide să își ia concediul în același timp sau pe rând, iar perioada poate fi împărțită în două etape distincte, fiecare de câte o lună.
Se adaugă concediului de maternitate și celui de paternitate
Noua facilitate completează sistemul actual de protecție socială din Franța, care include:
concediu de maternitate de 16 săptămâni;
concediu de paternitate de 28 de zile;
concediu parental care poate fi acordat până când copilul împlinește vârsta de 3 ani.
După expirarea noii perioade de concediu, părinții vor putea continua să beneficieze de concediul parental, acordat cu normă întreagă sau parțială, în funcție de opțiunea familiei.
Ce indemnizație vor primi părinții
Conform noilor reguli, indemnizația acordată în timpul concediului va reprezenta:
70% din salariul net în prima lună;
60% din salariul net în cea de-a doua lună.
Plata este acordată în limita unui plafon lunar stabilit la 4.005 euro, conform valorilor aplicabile de la începutul anului 2026.
Măsura urmărește relansarea natalității
Autoritățile franceze prezintă această reformă ca parte a strategiei de încurajare a natalității, după mai mulți ani în care numărul nașterilor a scăzut constant.
Datele statistice arată că în 2025 s-au născut aproximativ 644.000 de copii în Franța, cu aproape 25% mai puțini comparativ cu anul 2010, când țara înregistra unul dintre cele mai ridicate niveluri ale natalității din ultimele decenii.
Guvernul francez consideră că extinderea drepturilor acordate părinților și flexibilizarea concediilor familiale ar putea contribui la echilibrarea vieții profesionale cu cea de familie și, pe termen lung, la susținerea creșterii numărului de nașteri.